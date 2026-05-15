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García pide concentrar en Adelante Andalucía el voto de izquierdas "para borrar la sonrisa al impostor de Moreno"

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Adelante Andalucía ha cerrado su campaña electoral en Sevilla este viernes con un llamamiento a concentrar en la formación el voto de izquierdas de cara a la cita con las urnas del 17 de mayo. Un mensaje que sus dirigentes han lanzado, una y otra vez, con el firme propósito de que ese "voto útil" pueda "quitar escaños" tanto al PP como a Vox en estos comicios autonómicos y "para borrar la sonrisa al impostor de Moreno". La vivienda y una enfervorizada defensa de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, han protagonizado buena parte de esos discursos.

Así lo ha expresado el candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, durante su intervención en un mitin celebrado en la Alameda de Hércules. Sobre el escenario, ha estado arropado por Inma Manzano, candidata de Adelante por Granada; Begoña Iza, cabeza de lista por Sevilla, y Luis Rodrigo, candidato por la provincia de Málaga.

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El candidato de Adelante ha comenzado su intervención recitando una copla de la comparsa de Cádiz DSAS3, de Jesús Bienvenido, crítica con el "señorito andaluz", a raíz de la denuncia electoral del PP --posteriormente retirada-- por el espectáculo carnavalero de Alcalá de Guadaíra de este sábado, jornada de reflexión, en el que está previsto que actúe la citada agrupación.

Además, ha vuelto a insistir en su percepción de que el candidato del PP a la reelección está "nervioso" en estas elecciones. "En esta campaña hemos quitado la careta a los fascistas de Vox, que su única prioridad es forrarse, y a Moreno".

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El acto ha contado con un respaldo considerable de público, animoso y joven en su mayoría, que recibía a García con gritos de 'Gafa presidente', que ha llenano este auditorio al aire libre junto a las columnas de Los Leones y con un fondo verde con el lema electoral --'Vota lo que sientes'--, en el que se han habilitado unas 300 sillas, aunque han sido muchos más quienes han permanecido de pie.

Cuando quedaba poco más de media hora para el comienzo del mismo, la imagen era bien distinta: apenas se congreban allí unos cuantos voluntarios, que pegaban los últimos carteles; el grupo de rock elegido para amenizar la fiesta, Quentin Gas, con los ensayos de rigor; los técnicos de sonido y algún que otro curioso; alrededor, como cada tarde, decenas de chavales jugando al fútbol o en el parque infantil.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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