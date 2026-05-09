Giménez, lesionado, sustituido por Le Normand

Madrid, 9 may (EFE).- José María Giménez, central del Atlético de Madrid, ha sido sustituido por lesión por Robin Le Normand en el minuto 20 del partido que enfrenta a los rojiblancos con el Celta en el Metropolitano, de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

El uruguayo, que reaparecía este sábado después de poco más de un mes de baja, se lesionó en el pie derecho en un encontronazo con Borja Iglesias y se retiró del césped descalzo, mientras la afición le animaba con el grito de "uruguayo, uruguayo".EFE.

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