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T.J. Shorts, elegido MVP del 'play in' de la Euroliga

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Madrid, 25 abr (EFE).- T.J. Shorts, base estadounidense del Panathinaikos, ha sido elegido como Mejor jugador del 'play in' de la Euroliga gracias a los veinticuatro dígitos de valoración que firmó en el enfrentamiento en el que su equipo se impuso al Mónaco por 87-79, garantizando su presencia en las eliminatorias por acceder a la Final a 4.

Shorts, que ya había logrado el mismo reconocimiento la pasada campaña cuando militaba en las filas del París Basketball, anotó 21 puntos, capturó 3 rebotes, repartió 2 asistencias, completó un robo y forzó 3 faltas; con 8 de 11 tiros de dos puntos, 1 de 2 triples y 2 de 2 tiros libres.

"Fue una actuación increíble, obviamente del equipo y mía. Es una gran satisfacción haber conseguido por fin nuestro pase. Habíamos hablado de que no queríamos estar en esta situación, pero así son las cosas. Teníamos que dar la talla y ganar hoy. Ha sido un año largo de adaptación, de conocernos mejor. Hoy, todo encajó. En general, fue un buen desempeño. Me alegró poder hacer todo lo posible para ayudar al equipo a ganar", señaló a la televisión oficial tras el encuentro. EFE

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