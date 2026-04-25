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Sorloth da su visto bueno al Milan, según La Gazzetta dello Sport

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Roma, 25 abr (EFE).- El noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, dio su visto bueno a un posible traspaso al Milan de cara a la próxima temporada, aunque la operación se presentaría compleja debido a las condiciones económicas, según desveló este sábado el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

"Sí al Milan", tituló en su portada el diario deportivo italiano con más tirada nacional y con sede en la ciudad del Duomo, que informó de que el conjunto 'rossonero' tomó la delantera en la carrera por el atacante escandinavo y prevé iniciar negociaciones con el club madrileño en las próximas semanas.

Sin embargo, las exigencias económicas del Atlético podrían condicionar la operación, ya que la entidad italiana no estaría dispuesta a realizar una inversión desorbitada por el delantero.

En este sentido, podría plantearse una oferta inicial de 20 millones de euros más variables, mientras que los rojiblancos desembolsaron por él 32 millones fijos más otros 10 en variable hace dos años.

Asimismo, su continuidad en el Atlético parece hoy más probable que su salida, si bien el propio jugador se plantearía solicitar un traspaso en busca de mayor protagonismo tras haber sido utilizado esta temporada tanto como titular como revulsivo en un esquema en el que también figuraron Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Considerado un '9' de referencia y fuerte en el juego aéreo, su capacidad goleadora le ha permitido ganar protagonismo en el conjunto de Diego Simeone, si bien en el club rojiblanco persisten dudas sobre su encaje en el sistema de juego del entrenador argentino, agregó la Gazzetta.

El Milan busca cerrar la operación antes de la disputa del próximo Mundial, ante la posibilidad de que una buena actuación del futbolista incremente su valor de mercado, y también mantendría abiertas otras opciones para reforzar su delantera ante la crisis que enfrenta de cara a portería, como Robert Lewandowski, Nicolas Jackson o Dusan Vlahovic.

Por su parte, Sorloth, jugador del Atlético desde agosto de 2024 tras su traspaso desde el Villarreal, con contrato firmado hasta junio de 2028, se mostró predispuesto a emprender una nueva etapa en la Serie A. EFE

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