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Mirandés y Cultural, duelo en el abismo

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Miranda de Ebro (Burgos)/León, 25 abr (EFE).- Mirandés y Cultural Leonesa, vicecolista y último clasificado, respectivamente, dirimen este domingo en Burgos un duelo que prácticamente podría costar la categoría a quien salga perdedor del estadio Anduva, a falta de seis jornadas para el final del campeonato.

Los mirandeses han asumido desde hace muchas jornadas la presión de saberse en una situación límite y el vestuario confía en la respuesta mostrada durante las últimas semanas donde el equipo ha sido capaz de competir a buen nivel, incluso en escenarios adversos.

En el apartado físico, el Mirandés podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla, a excepción de Sergio Postigo, que continúa en proceso de recuperación.

El duelo se presenta como una auténtica final anticipada para ambos equipos, pero más allá de otros resultados, el cuadro local tiene claro que todo pasa por ganar.

Con la convicción de que el equipo "va a dar la cara y competir como toca", como ha asegurado Antxon Muneta, el estadio de Anduva se prepara para un partido decisivo en el desenlace de la temporada.

Los leoneses, que no saben lo que es ganar a domicilio en la segunda vuelta y que tan solo han sumado una victoria en los últimos dieciocho partidos, están obligados a ganar si no quieren verse, en función de otros resultados, quedarse ya muy descolgados en la clasificación donde es colista desde hace varias jornadas.

De cara al duelo autonómico, el técnico culturalista no podrá contar con el centrocampista argentino Thiago Ojeda y, previsiblemente, tampoco con la del lateral izquierdo Roger Hinojo, ambos como problemas musculares.

Sin duda el extremo Rafael Tresaco y el centrocampista Nemamja Radoja, aunque Rubén de la Barrera recupera tras su sanción al lateral derecho venezolano Víctor García.

Mirandés: Juanpa, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano, Javi Hernández, Bauzà, Thiago Helguera, Salim El Jebari, Carlos Fernández y Unax del Cura.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Homam; Bicho, Sergi Maestre; Iván Calero, Chacón, Víctor Moreno o Tresaco y Collado.

Estadio: Municipal de Anduva.

Árbitro: Por designar

Hora: 16:15

EFE

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vrf-fps/rjh/fc

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