La cuenta atrás de parrilla aumenta a cinco minutos desde el GP de España

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- La cuenta atrás de la parrilla de salida en el Mundial de MotoGP aumenta su duración y se reanudará en 5 minutos en caso de una salida retrasada, según lo acordado en Jerez, donde entra en vigor la normativa de manera inmediata, en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España que se disputa este fin de semana.

La comisión de Gran Premio (Grand Prix Commission) ha aprobado este viernes una actualización del Artículo 1.18.18 - Salida Retrasada, informó la organización.

Después de que se declare una salida retrasada en la parrilla, la normativa anterior establecía que la cuenta atrás se reanudaría en 3 minutos.

Esto, indica la organización en una nota, no daba a los equipos suficiente tiempo para saber cuándo debían dejar de trabajar en las motos.

Por ello, la normativa ha sido actualizada y una vez que se declare salida retrasada, la cuenta atrás hasta la vuelta de calentamiento (Warm Up lap) se reanudará ahora en 5 minutos.

Según la organización, este cambio ofrece a los equipos un margen de aviso suficiente sobre cuándo deben dejar de trabajar en la moto. EFE

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