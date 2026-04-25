Gobierno de Ayuso censura que Sánchez esté "más cerca" de Venezuela o China que de la OTAN: "Es muy preocupante"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "más cerca" de países como Venezuela o China que de la OTAN tras la filtración de correos del Pentágono en los que se apuntaba la posibilidad de expulsar al país de la organización.

"Es muy preocupante que tengamos un presidente del Gobierno que está en este momento más cerca de gobiernos como el de México, como el de Venezuela, como el de China, y que se esté alejando de las democracias liberales y de los socios tradicionales que tenía nuestro país", ha manifestado García Martín en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Juan Bravo.

En este sentido, el consejero ha mostrado la preocupación del Ejecutivo autonómico por que los "socios tradicionales de España se estén alejando" y por que el Gobierno esté cada vez "más cerca" de "dictaduras" y "regímenes populistas" que "distan mucho del modelo de convivencia" acatado por los españoles con la Constitución de 1978.

Además, ha reprochado los comportamientos "no correctos" del presidente de Gobierno cuando llegó a la Secretaría General del PSOE, tras la publicación de vídeos filmados durante el Comité Federal del partido en 2016. "Tenemos que estar todos muy alertas. Yo creo que Pedro Sánchez ha traído la corrupción de Estado a este país, lo hemos visto, ha tomado todas y cada una de las instituciones y se comporta más como un presidente autócrata que como un presidente demócrata", ha lanzado.