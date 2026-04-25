Espana agencias

Gobierno de Ayuso censura que Sánchez esté "más cerca" de Venezuela o China que de la OTAN: "Es muy preocupante"

Guardar
Imagen PXVG6NG3BZHUHKXNG4RMTJE6EA

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "más cerca" de países como Venezuela o China que de la OTAN tras la filtración de correos del Pentágono en los que se apuntaba la posibilidad de expulsar al país de la organización.

"Es muy preocupante que tengamos un presidente del Gobierno que está en este momento más cerca de gobiernos como el de México, como el de Venezuela, como el de China, y que se esté alejando de las democracias liberales y de los socios tradicionales que tenía nuestro país", ha manifestado García Martín en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Juan Bravo.

En este sentido, el consejero ha mostrado la preocupación del Ejecutivo autonómico por que los "socios tradicionales de España se estén alejando" y por que el Gobierno esté cada vez "más cerca" de "dictaduras" y "regímenes populistas" que "distan mucho del modelo de convivencia" acatado por los españoles con la Constitución de 1978.

Además, ha reprochado los comportamientos "no correctos" del presidente de Gobierno cuando llegó a la Secretaría General del PSOE, tras la publicación de vídeos filmados durante el Comité Federal del partido en 2016. "Tenemos que estar todos muy alertas. Yo creo que Pedro Sánchez ha traído la corrupción de Estado a este país, lo hemos visto, ha tomado todas y cada una de las instituciones y se comporta más como un presidente autócrata que como un presidente demócrata", ha lanzado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Molino de Barcelona cerrará sus puertas el 30 de junio de manera definitiva

Infobae

Moreno afirma que será un presidente del PP el que inaugure el AVE en Almería: "No son capaces de hacerlo"

Moreno afirma que será un presidente del PP el que inaugure el AVE en Almería: "No son capaces de hacerlo"

Vasco Vilaça y Beth Potter campeones, Cantero noveno en las series mundiales de Samarcanda

Infobae

Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz

Infobae

Abascal critica el "fanatismo climático" y acusa a Moreno de "continuar con su plan de arrancar olivos"

Abascal critica el "fanatismo climático" y acusa a Moreno de "continuar con su plan de arrancar olivos"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueña del local no quiere que se lo quede su hijo

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”