TikTok cifra en 116,6 millones de euros los ingresos generados en España por #BookTok

Madrid, 22 abr (EFE).- TikTok, a través de su club digital de lectura #BookTok, impulsó en 2025 la venta de 6,3 millones de libros en España, generando unos ingresos de 116,6 millones de euros1, según datos facilitados por esta red social y auditados por Media Control y NielsenIQ BookData.

En Europa la cifra supera los 50 millones de libros y los 800 millones de euros en ingresos, según un comunicado difundido este martes por TikTok.

La red social de origen chino ha lanzado además su propia lista mensual de éxitos de ventas en España, encabezada en marzo de 2026 por la serie 'Más que rivales' de Rachel Reid, recientemente adaptada a serie de televisión, y copada por autoras de literatura romántica juvenil.

La saga de romance deportivo de la autora canadiense ocupa el primer y segundo lugar de la lista ('Más que rivales (Game Changers 2)' y 'Más que rivales'), seguidas de 'Alas de sangre' (Empíreo 1) de la estadounidense Rebecca Yarros.

La irlandesa Chloe Walsh tiene cuatro libros en el top 10: 'Binding 13 (Los Chicos de Tommen 1)' y 'Keeping 13 (Los Chicos de Tommen 2)' están en el cuarto y quinto puesto, mientras que el tercer y cuarto volumen de la misma serie ocupan los puestos 9 y 10.

'Si fuéramos eternos' de la murciana Emma Gil, en el sexto puesto; 'Hasta que nos quedemos sin estrellas' de la extremeña Inma Rubiales, en el séptimo, y 'Amor fuera de serie' de la alicantina Nerea Pascual, en el octavo, completan la lista. EFE