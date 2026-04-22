Espana agencias

TikTok cifra en 116,6 millones de euros los ingresos generados en España por #BookTok

Guardar

Madrid, 22 abr (EFE).- TikTok, a través de su club digital de lectura #BookTok, impulsó en 2025 la venta de 6,3 millones de libros en España, generando unos ingresos de 116,6 millones de euros1, según datos facilitados por esta red social y auditados por Media Control y NielsenIQ BookData.

En Europa la cifra supera los 50 millones de libros y los 800 millones de euros en ingresos, según un comunicado difundido este martes por TikTok.

La red social de origen chino ha lanzado además su propia lista mensual de éxitos de ventas en España, encabezada en marzo de 2026 por la serie 'Más que rivales' de Rachel Reid, recientemente adaptada a serie de televisión, y copada por autoras de literatura romántica juvenil.

La saga de romance deportivo de la autora canadiense ocupa el primer y segundo lugar de la lista ('Más que rivales (Game Changers 2)' y 'Más que rivales'), seguidas de 'Alas de sangre' (Empíreo 1) de la estadounidense Rebecca Yarros.

La irlandesa Chloe Walsh tiene cuatro libros en el top 10: 'Binding 13 (Los Chicos de Tommen 1)' y 'Keeping 13 (Los Chicos de Tommen 2)' están en el cuarto y quinto puesto, mientras que el tercer y cuarto volumen de la misma serie ocupan los puestos 9 y 10.

'Si fuéramos eternos' de la murciana Emma Gil, en el sexto puesto; 'Hasta que nos quedemos sin estrellas' de la extremeña Inma Rubiales, en el séptimo, y 'Amor fuera de serie' de la alicantina Nerea Pascual, en el octavo, completan la lista. EFE

Últimas Noticias

Abascal avanza que el acuerdo con el PP en Aragón es inminente: "Espero que en las próximas horas"

Abascal avanza que el acuerdo con el PP en Aragón es inminente: "Espero que en las próximas horas"

Cómics de autores muy veteranos y debuts ambiciosos entre las novedades de Sant Jordi 2026

Infobae

Bustinduy carga contra el alcalde socialista de Lleida por sacar el debate sobre el burka siguiendo a la ultraderecha

Bustinduy carga contra el alcalde socialista de Lleida por sacar el debate sobre el burka siguiendo a la ultraderecha

Constituido el órgano bilateral que da "voz" al G.Vasco en la gestión de los aeropuertos

Infobae

Condenado por abusar sexualmente de sus dos nietas menores en Palma

Condenado por abusar sexualmente de sus dos nietas menores en Palma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente y el PP le acusa de asumir la corrupción del Gobierno

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

ECONOMÍA

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”