Puertas se perderá lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior

Albacete, 22 may (EFE).- El mediapunta del Albacete Antonio Puertas se perderá lo que resta de temporada tras confirmar el club blanco que, después de lesionarse el pasado domingo en el partido ante el Granada, se ha roto el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha.

Por tanto, ha sufrido una grave lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego varios meses y, como recalcó el comunicado oficial de la institución albacetense, “los peores presagios se han cumplido”, lo que derivará en que sea intervenido quirúrgicamente este miércoles en Granada por el doctor Martín Alguacil.

El Albacete Balompié trasladó todo su “ánimo, fuerza y cariño a Puertas” y destacó que acompañará a su ‘7’ en cada paso de la recuperación.

"Estamos contando ya los días para verlo de vuelta y brindando su magia futbolística en el césped del Carlos Belmonte", concluyó la nota del club.

El futbolista almeriense fichó por el conjunto albaceteño este pasado verano, procedente del Eibar tras su extenso paso por el Granada -con el que logró el ascenso a Primera-, y se convirtió en un jugador importante en el equipo, ya que ha disputado 29 partidos de liga y marcado 8 goles, a los que hay que sumar 4 encuentros de Copa del Rey, en los que añadió una diana más. EFE

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