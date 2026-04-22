Puente dice que el PP le hace "bullying político" y los populares vuelven a pedir su cese

Madrid, 22 abr (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este miércoles que el PP va a las sesiones de control del Congreso a hacerle "bullying político", mientras que los 'populares' han vuelto a pedir su dimisión porque "jamás estará a la altura de España y de lo que merecen los españoles" y porque ha sido reprobado siete veces.

Puente ha contestado hoy dos preguntas del PP, la primera del diputado Jaime de Olano, que tras enumerar el cúmulo de corrupción, compra de voluntades, consumo de prostitución y bolsas de dinero en la sede del PSOE en Ferraz que presuntamente procedían de su ministerio en la época de José Luis Ábalos, le ha inquirido si tenía "algo más que decir".

Puente le ha replicado que su intervención es un ejemplo de que las "sesiones de bullyng político" que hace el PP en la cámara, a través de "preguntas genéricas que les sirven para verter insultos a todos los ministros".

También ha criticado que, para ser "uno de los diputados mejor pagados" y "ganar 130.000 euros al año", Olano vaya al Congreso a "preguntarle a un ministro si tiene algo más que decir" y ha apuntado que su utilidad al PP es por ejemplo la de "votar hasta doce veces en la tramitación de una ley sin tener derecho a voto para intentar subvertir una votación en una comisión" parlamentaria.

En su respuesta a Olano, el ministro ha dicho además que los 'populares' "no van a llegar al Gobierno" por cuatro razones: que su líder, alberto Núñez Feijoo, es "muy inferior" al socialista Pedro Sánchez, que el equipo que le rodea es "francamente lamentable", que "no tienen proyecto para España" y que "todo el país tiene la certeza de que él les molesta porque lleva un espejo a cuestas".

Por su parte, la también diputada del PP Patricia Rodríguez ha formulado al ministro la pregunta de si cree que "está a la altura de la responsabilidad que ostenta" y ella misma ha conluído que no, tras considerar una "vergüenza" que "el mayor acosador aquí hable de bullying".

Rodríguez ha sostenido que "de todas las falacias" de Puente "las más ruines" son las que tienen que ver con el accidente ferroviario de Adamuz, que son además las que "le definen como persona y como responsable público".

En esa línea, la diputada ha sostenido que los maquinistas "no se quejaban por su estado de ánimo, sino porque corrían riesgo", que la vía "no se rompió el mismo día del accidente, sino 22 horas antes, y no fueron capaces de detectarlo por falta de mantenimiento y de auscultadores" y que los materiales "no eran prácticamente nuevos, como afirmó en los primeros momentos de manera fría y calculadora, donde jugaba a sobreinformar para desinformar".

Puente, que ha llamado a su vez a Rodríguez "ruin" y "miserable", ha defendido que en el accidente de Adamuz él estuvo en el "puesto de mando y no en el Ventorro" y ha pedido al Gobierno de Andalucía que dé explicaciones sobre la actuación del servicio de Emergencias 112 al ocurrir la tragedia. EFE