Paul Seixas se impone con autoridad en la Flecha Valona

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon) se ha impuesto con autoridad en su debut en la 90 edición de la Flecha Valona disputada a través de 200 km entre Herstal y el Muro de Huy.
Sin oposición, Seixas (Lyon, 19 años) llevó el mando en la subida final y atacó a 200 metros de la cima para levantar los brazos con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora.
Seixas sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, ganador en 2025. EFE
Últimas Noticias
Feijóo dice que la Audiencia Nacional ha recordado a Sánchez que "aún hay leyes" en España
La Audiencia de Álava condena a un hombre a 46 años de prisión por agresión sexual y prostitución de menores
El Senado aprueba solicitar que cese el bloqueo a sus proposiciones de ley en el Congreso
El Congreso aprueba el plan del PP para endurecer la legislación sobre armas blancas con más sancione y cambios penales
Vox no descarta que el voto del PP contra su idea de prioridad nacional influya en Aragón
MÁS NOTICIAS