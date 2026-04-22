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Paul Seixas se impone con autoridad en la Flecha Valona

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Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon) se ha impuesto con autoridad en su debut en la 90 edición de la Flecha Valona disputada a través de 200 km entre Herstal y el Muro de Huy.

Sin oposición, Seixas (Lyon, 19 años) llevó el mando en la subida final y atacó a 200 metros de la cima para levantar los brazos con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora.

Seixas sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, ganador en 2025. EFE

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