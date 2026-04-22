Espana agencias

Marcelino: El Oviedo está en el mejor momento, sus números de ahora no son de descenso

Guardar

Vila-real (Castellón), 22 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, señaló que, pese a la situación en puestos de descenso del Oviedo, al que visitan este jueves, el equipo asturiano vive el mejor momento del curso y sus números actuales no corresponden con esa clasificación.

"El Oviedo está ahora en el mejor momento de la temporada. Está en descenso, pero sus números actuales no son de un equipo en descenso. Nos vamos a encontrar un equipo que cree que se puede salvar y está jugando sus últimas bazas para lograrlo", afirmó en una rueda de prensa.

"Esperamos la máxima dificultad. Es un equipo que en casa encaja pocos goles, ha mantenido la portería a cero en ocho partidos en su campo. Vamos a un campo que va a estar lleno, con su afición, y nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Nos va a exigir en todos los niveles del juego. Para ganar tenemos que tener un nivel similar al de Bilbao", añadió el técnico.

El entrenador señaló que son conscientes "de la posición tan privilegiada" en la que están como terceros pero señaló que son ambiciosos. "Queremos seguir ganando. Venimos de una segunda vuelta siendo más irregulares que la primera, pero es un equipo ganador, que hace fútbol", explicó.

Marcelino dijo que no tiene "obsesión", pero sí "ilusión" por ser terceros y repetir clasificación para la Liga de Campeones. "Partimos con la idea de volver a repetir 'Champions' y conseguir 'Champions' por segunda vez es muy importante para el club. Esa es nuestra gran ilusión", admitió.

"Lo tenemos cerca, porque hemos hecho un gran campañón. También depende de la mentalidad de los futbolistas, que todos están ilusionados con la tercera plaza. Hacer una temporada histórica para el Villarreal sí que es un gran reto y una gran ilusión y estamos cerca de lograrlo", añadió.

El entrenador asturiano dijo que "más o menos" tiene decidido quién va a jugar y dejó abierta la puerta a que lo hagan Dani Parejo y Gerard Moreno.

"Veremos qué es lo mejor para intentar prevenir una situación de lesión (de Moreno). Está en un gran momento. Es un futbolista que con su capacidad, si no tiene lesiones, es que vaya encontrándose a sí mismo, y si se encuentra a su mejor nivel, es un jugador muy importante", destacó.

Marcelino, que no ha renovado su contrato con el club, no le dio importancia a que surjan nombres de posibles sustitutos. "Es lógico que surjan nombres, pero no nos genera ningún problema. Es normal que se especule. No voy a hablar de un compañero, no es mi labor. Si algún nombre se hace realidad, hablará el club", concluyó. EFE

jmg/nhp/cmm

Últimas Noticias

TikTok cifra en 116,6 millones de euros los ingresos generados en España por #BookTok

Infobae

Abascal avanza que el acuerdo con el PP en Aragón es inminente: "Espero que en las próximas horas"

Abascal avanza que el acuerdo con el PP en Aragón es inminente: "Espero que en las próximas horas"

Cómics de autores muy veteranos y debuts ambiciosos entre las novedades de Sant Jordi 2026

Infobae

Bustinduy carga contra el alcalde socialista de Lleida por sacar el debate sobre el burka siguiendo a la ultraderecha

Bustinduy carga contra el alcalde socialista de Lleida por sacar el debate sobre el burka siguiendo a la ultraderecha

Constituido el órgano bilateral que da "voz" al G.Vasco en la gestión de los aeropuertos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente y el PP le acusa de asumir la corrupción del Gobierno

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

ECONOMÍA

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”