Marcelino: El Oviedo está en el mejor momento, sus números de ahora no son de descenso

Vila-real (Castellón), 22 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, señaló que, pese a la situación en puestos de descenso del Oviedo, al que visitan este jueves, el equipo asturiano vive el mejor momento del curso y sus números actuales no corresponden con esa clasificación.

"El Oviedo está ahora en el mejor momento de la temporada. Está en descenso, pero sus números actuales no son de un equipo en descenso. Nos vamos a encontrar un equipo que cree que se puede salvar y está jugando sus últimas bazas para lograrlo", afirmó en una rueda de prensa.

"Esperamos la máxima dificultad. Es un equipo que en casa encaja pocos goles, ha mantenido la portería a cero en ocho partidos en su campo. Vamos a un campo que va a estar lleno, con su afición, y nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Nos va a exigir en todos los niveles del juego. Para ganar tenemos que tener un nivel similar al de Bilbao", añadió el técnico.

El entrenador señaló que son conscientes "de la posición tan privilegiada" en la que están como terceros pero señaló que son ambiciosos. "Queremos seguir ganando. Venimos de una segunda vuelta siendo más irregulares que la primera, pero es un equipo ganador, que hace fútbol", explicó.

Marcelino dijo que no tiene "obsesión", pero sí "ilusión" por ser terceros y repetir clasificación para la Liga de Campeones. "Partimos con la idea de volver a repetir 'Champions' y conseguir 'Champions' por segunda vez es muy importante para el club. Esa es nuestra gran ilusión", admitió.

"Lo tenemos cerca, porque hemos hecho un gran campañón. También depende de la mentalidad de los futbolistas, que todos están ilusionados con la tercera plaza. Hacer una temporada histórica para el Villarreal sí que es un gran reto y una gran ilusión y estamos cerca de lograrlo", añadió.

El entrenador asturiano dijo que "más o menos" tiene decidido quién va a jugar y dejó abierta la puerta a que lo hagan Dani Parejo y Gerard Moreno.

"Veremos qué es lo mejor para intentar prevenir una situación de lesión (de Moreno). Está en un gran momento. Es un futbolista que con su capacidad, si no tiene lesiones, es que vaya encontrándose a sí mismo, y si se encuentra a su mejor nivel, es un jugador muy importante", destacó.

Marcelino, que no ha renovado su contrato con el club, no le dio importancia a que surjan nombres de posibles sustitutos. "Es lógico que surjan nombres, pero no nos genera ningún problema. Es normal que se especule. No voy a hablar de un compañero, no es mi labor. Si algún nombre se hace realidad, hablará el club", concluyó. EFE

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