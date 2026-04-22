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LIV asegura que mantiene la financiación saudí: "Seguimos trabajando con normalidad"

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Redacción deportes, 22 abr (EFE).- La dirección de LIV Golf asegura que cuenta con financiación de Arabia Saudí para seguir adelante con su proyecto y que continúa trabajando con "normalidad", por lo que rechaza cualquier motivo de preocupación sobre la viabilidad del circuito.

El responsable de Operaciones Empresariales de LIV, Chris Heck, explicó en una rueda de prensa en Oklahoma (Estados Unidos) que siguen teniendo "muchísima confianza" tanto en los jugadores que militan en la liga, entre ellos el español Jon Rahm o el estadounidense Bryson DeChambeau, "como en el producto".

Preguntado por si podía confirmar si el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés), gestionado por el régimen saudí, había retirado su financiación a LIV y, en ese caso, de dónde procederían los recursos en el futuro, Heck respondió: "No, tenemos financiación y seguimos trabajando con normalidad".

Según Heck, no hay inquietud por la continuidad del proyecto: "No estaría aquí si no tuviera muchísima confianza, no sólo en nuestros jugadores, sino también en nuestro producto. El golf global es un camino difícil, todos viajamos mucho, pero el impacto que estamos teniendo en todo el mundo es algo que nunca pensé que experimentaría".

El mensaje de Heck, uno de los puntales en la directiva de LIV que encabeza Scott O'Neil, llega una semana después de que surgieran noticias sobre la decisión del PIF de recortar su financiación al circuito de golf ante el nuevo contexto geopolítico y el replanteamiento del gasto destinado a iniciativas deportivas.

O'Neil salió al paso un día después para garantizar que la temporada en marcha, que terminará en agosto, se va a completar y que su objetivo es encontrar financiación para proseguir con la liga, sin aclarar hasta qué punto seguirá recibiendo o no recursos del fondo soberano saudí, pilar de la competición desde que nació en 2022 como competencia al PGA Tour, el circuito estadounidense.

"Nos preocupa la venta de entradas para el próximo evento y, por supuesto, el lanzamiento de equipos excelentes como OKGC", apuntó Heck en la presentación del nuevo nombre del equipo denominado hasta ahora Smash GC, que pasa a tener su sede en Oklahoma, en la primera ocasión en la que una franquicia de LIV se alinea directamente con un mercado de Estados Unidos.

En la misma comparecencia, la vicepresidenta ejecutiva y directora de Operaciones Comerciales de Equipos en LIV Golf, Katie O'Reilly, subrayó que las franquicias "fuertes construyen una liga fuerte".

"Somos golf de equipo. Representamos al golf de equipo en todo el mundo. Somos la liga de golf del mundo (...) Creemos firmemente que nuestros trece equipos se convertirán en franquicias de 13.000 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros), y nos entusiasma enormemente traer este proyecto a Oklahoma", añadió O'Reilly. EFE

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