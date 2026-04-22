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Condenado por abusar sexualmente de sus dos nietas menores en Palma

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado este miércoles a cuatro años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de sus dos nietas menores de edad en múltiples ocasiones en Palma, aunque no entrará en prisión porque padece una enfermedad incurable.

La Sala ha dictado una sentencia de conformidad, con el acusado compareciendo por vía telemática desde Barcelona, después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo por el que se impone al hombre dos años de prisión por sendos delitos de abuso sexual continuado.

El condenado, en virtud del acuerdo para evitar la cárcel, se ha comprometido a pagar este año la totalidad de la indemnización, fijada en 3.000 euros y de los cuales ya ha avanzado 1.000.

Los hechos sucedieron entre agosto de 2019 y agosto de 2020, salvo durante los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus. El hombre aprovechaba las ocasiones que sus dos nietas, de 14 y nueve años, se quedaban a dormir en su casa para someterlas a tocamientos de carácter sexual.

Aunque no se ha podido cuantificar en cuántas ocasiones cometió estos abusos, hubo días que lo hizo hasta cinco o seis veces en un mismo día.

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