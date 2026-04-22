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Bolaños advierte al PP que no le van a pasar "ni media" en su pacto con Vox en Extremadura

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Madrid, 22 abr (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este miércoles al PP de que no le van a pasar "ni media" en su pacto "xenófobo y racista" al que, en su opinión, han llegado con Vox en Extremadura.

Así se lo ha trasladado al diputado y secretario general del PP, Miguel Tellado, durante su intervención en la sesión de control del Congreso, en respuesta a su pregunta sobre cuál es el límite del Gobierno, después de haber defendido la Ley de Amnistía "con tanto empeño" o liderar la "campaña contra los jueces".

Tellado ha iniciado su intervención pidiendo al ministro que "deje de humillarse" ante Pedro Sánchez y, a continuación, se ha centrado en Francina Armengol para señalar que ya no debería estar sentada en la Presidencia del Congreso por "abrir las puertas", como presidenta de Baleares, "a una organización corrupta".

Bolaños ha reprochado a Tellado que hablara de una persona que no podía tomar la palabra, en referencia a Armengol, y le ha dicho que "va a pasar a la historia por la difamación, la mentira y la falta de respeto" en las sesiones de control de los miércoles.

Dicho esto, se ha centrado en el pacto PP-Vox en Extremadura, que ha calificado de "inhumano", "xenófobo" y "discriminatorio", y ha ironizado con que los populares han pasado de decir que nunca pactarían con la ultraderecha, a decir que los inmigrantes van detrás con esa prioridad nacional.

"¿De verdad le va a decir usted a una madre de un niño que está enfermo y que no tiene papeles que no le van a atender en la sanidad extremeña? ¿De verdad le va a decir usted que usted va primero y que ese niño enfermo, porque sus padres están en situación irregular, no les va a atender la sanidad?", ha indicado.

Tras remarcar que eso es "absolutamente inhumano", el ministro ha añadido: "No se preocupen, no se preocupen, ya está el Gobierno de España para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea discriminatorio, contrario a la Constitución y contrario a derechos".

"Con ese pacto (...) no les vamos a pasar ni media, a los tribunales a pararlo", ha aseverado.

Durante la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP Cuca Gamarra ha denunciado los "ataques" del Ejecutivo a los jueces y ha advertido de que cuando el ministro de Justicia señala o ataca a un juez, no está opinando, sino que está "ejecutando una estrategia de su jefe, del señor Sánchez".

Un estrategia que "lo que está haciendo es preparar el camino para que cuando llegue una sentencia condenatoria haya una parte de la sociedad que desconfíe de la justicia".

"Usted está generando desconfianza, un caldo de cultivo para que luego ustedes sean víctimas en vez de condenados", le ha espetado. EFE

(foto)(vídeo)

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