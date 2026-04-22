Abascal agradece a Moreno y Ayuso que reconozcan que no están por la prioridad nacional

Madrid, 22 abr (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha agradecido este miércoles a los presidentes de los gobiernos andaluz y madrileño, Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, que hayan expresado públicamente su rechazo al principio de prioridad nacional porque así sus votantes saben "que no van a cambiar las cosas".

En una entrevista en Antena 3, Abascal ha señalado que ahora los votantes andaluces en las autonómicas del 17 de mayo y los madrileños en los comicios de dentro de un año saben que si el PP gobierna en solitario se mantendrá la "discriminación" de los españoles en el acceso a la vivienda pública y a los servicios sociales.

Santiago Abascal se ha reafirmado en que "los españoles hoy están discriminados" en este aspecto respecto a los extranjeros, porque cuando un nacional "necesitado" va a solicitar una ayuda se encuentra con que como tiene arraigo, es decir, unos familiares que pueden ayudarle, esa ayuda "se la dan a un extranjero, que nos decían que venían a trabajar, pero en realidad están engrosando las listas de los servicios sociales -ha dicho-".

A su juicio, esto lo ha "asumido" el PP extremeño de María Guardiola, por lo que ha sido posible llegar a un acuerdo "razonable" y con unas posiciones "muy concretas" respecto al acceso a la vivienda pública y a los servicio sociales "en los que los españoles tienen que tener prioridad", pero en cambio "otros dirigentes" de esa formación "no lo comprenden".

Respecto a la iniciativa de Vox en el Congreso sobre la aplicación del principio de prioridad nacional ha explicado que su objetivo no es que se retrate el PP: "Queremos que nos retratemos todos, los del PSOE, los del PP, los de Junts, los de Esquerra...", porque "es bueno que los españoles sepan de lo que estamos hablando".

Ha indicado al respecto que no ha leído las enmiendas del PP, pero ha adelantado: "Si tienen que ver con las afirmaciones del señor Feijóo esta mañana oponiéndose al acuerdo en Extremadura, no podremos aceptarla".

Por otra parte, Abascal ha asegurado que su formación "no está siendo financiada ni por Israel ni por ningún país" y ha advertido de que podría demandar a quien lo diga "porque esta mintiendo".

"Todo eso son maledicencias, calumnias que solo tienen el objetivo de hacer daño a Vox y, si lo consiguen, que vuelva a gobernar Pedro Sánchez", ha manifestado. EFE