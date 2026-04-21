Tres alpinistas rusos mueren de hipotermia en la montaña más alta de Buriatia

Moscú, 21 abr (EFE).- Tres alpinistas rusos murieron de hipotermia durante el descenso de Munku-Sardyk, la montaña más alta de la región de Buriatia (sur del país), según informaron este martes los servicios de Emergencias regionales.

"El Servicio de Búsqueda y Rescate de la república de Buriatia recibió la información de que en una ruta turística durante el descenso de la montaña Munku-Sardyk del distrito Okinski murieron tres personas por hipotermia", indicó la entidad en un comunicado citado por TASS.

Según la entidad, en estos momentos se establecen las identidades de los fallecidos.

Munku-Sardyk, con 3.491 metros de altura y ubicada cerca de la frontera con Mongolia, es la montaña más alta de las Sayan de Asia.

El departamento regional del Comité de Instrucción de Rusia (CIR) indicó que el grupo, compuesto por 15 alpinistas de la región de Krasnoyarsk, era oficial y estaba registrado.

El equipo inició el ascenso al pico Munku-Sardyk el pasado 18 de abril.

"El retorno estaba planificado para el mediodía del 22 de abril, pero el 21 de abril varios turistas salieron a la autopista y en una cafetería local dejaron una nota en la que informaban de la muerte de tres personas durante el descenso", señalaron las autoridades.

Posteriormente, los alpinistas que habían dejado la nota volvieron al lugar de los hechos.

"El propietario de la cafetería transmitió el mensaje en la mañana, tras lo cual un grupo de rescatistas salió en dirección de los turistas", añadió el CIR.

Según el periódico ruso Komsomólskaya Prava, el incidente pudo haberse debido al deterioro del estado del tiempo, acompañado de fuertes vientos.

El departamento de instrucción lleva a cabo una investigación previa para establecer las circunstancias de los hechos. EFE