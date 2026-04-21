Sinner: "Es difícil jugar en Madrid, aunque sin Alcaraz y Djokovic hay diferencia"

Madrid, 21 abr (EFE).- El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, declaró este martes que es "difícil jugar debido a ciertas cosas" en Madrid, aunque admitió que, sin el español Carlos Alcaraz ni el serbio Novak Djokovic en el torneo, hay "diferencia".

Sinner suma su cuarta presencia en la Caja Mágica de Madrid, con los cuartos de final que alcanzó en 2024 como mejor resultado, y con el objetivo de seguir preparándose para su gran objetivo en la tierra batida, Roland Garros.

"Vamos a ver cómo me siento, pero el plan es jugar e intentar rendir de la mejor forma posible. Me lo voy a tomar día a día. En mi mente lo más importante es Roland Garros. Vamos a intentar llegar en la mejor forma posible. Aquí voy a tratar de hacer mi mejor juego", dijo Sinner, en declaraciones a los medios de comunicación.

En Madrid, Sinner pudo disfrutar en sus primeras horas en la capital española de la gala de los Premios Laureus, dónde coincidió con Alcaraz.

"Vine aquí hace unos días pero estaba muy ocupado haciendo cosas diferentes. No conozco la ciudad muy bien pero espero tener tiempo para explorar", declaró el italiano, mentalizado en hacer un buen torneo en Madrid.

"Creo que aquí el estilo de juego es único. El ritmo es muy alto y el ambiente puede ser húmedo a veces, así que es muy difícil jugar aquí. Creo que jugar en Madrid puede ser muy desafiante debido a ciertas cosas como, dependiendo de contra quién juegas, saber adaptarte. No he jugado muy bien en Madrid así que veremos cómo va este año, pero estoy muy contento de estar aquí", declaró.

"Cuando vemos una buena conexión con el público, es muy especial jugar aquí. Tengo una buena relación con España y con Carlos hay una buena amistad. Creo que la gente puede reconocer esto de una manera positiva. Estoy muy emocionado de salir a esta pista y ver cómo va", manifestó.

Para Sinner es "una pena" que no estén en la competición Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, "las dos estrellas más grandes del tenis".

"Espero que puedan volver cuanto antes y que sea un buen torneo aunque sin ellos hay diferencia. Es diferente cuando están ellos juntos. En mi mente, cuando está Carlos, siempre quiero jugar contra él una final y aquí no va a suceder", concluyó. EFE