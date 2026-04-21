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Podemos espera ver en prisión a Rajoy tras el testimonio de Bárcenas y Sumar vincula al PP con métodos "mafiosos"

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Sumar ha proclamado que el juicio sobre la 'Operación Kitchen' está mostrando que el PP durante la etapa de Mariano Rajoy al frente operaba con métodos "abiertamente mafiosos" mientras que Podemos ha reclamado que el expresidente debería acabar en prisión.

Así lo han trasladado ambas formaciones después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas afirmada este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga el caso que pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy".

Durante su declaración como testigo, relató que encargó "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel, así como la grabación de Rajoy y otra con el exdirigente del PP y actual senador, Javier Arenas.

Ante ello la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha ironizado en rueda de prensa que fue una "gran sorpresa para nadie" que Barcenas confirmara que M.Rajoy era el expresidente del Gobierno y que había audios en los que supuestamente se hablaba de la "caja B del PP".

Es más, ha augurado que de seguir el juicio por estos derroteros el PP puede acabar siendo también condenado por espionaje y otra "larga lista de delitos" para impedir el desempeño de la justicia, aparte de ser el "único partido condenado por lucrarse de la corrupción".

EL PP ES UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

Mientras, el diputado de Compromís adscrito a Sumar ha bromeado que tras el testimonio de Barcenas se sabe que "un plato es un plato y que M. Rajoy es Mariano Rajoy". Luego, ha espetado que el primer partido de la oposición es una "organización criminal que tuvo a un tesorero que pactó en los despachos la destrucción masiva de pruebas que incriminaban a un presidente del gobierno y a toda su plana mayor".

"No podemos normalizar que el PP se financiara ilegalmente y, por tanto, hay que actuar", ha exhortado Ibáñez para pedir que se apruebe una ley que prohíba a la administración contratar con empresas condenadas por corrupción.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ironizado también que "por fin" se resolvió "hipótesis de Riemann"( uno de los problemas matemáticos más complejos) que es saber quien es "M.Rajoy" gracias a Barcenas.

PODEMOS ARREMETE CONTRA EL EXPRESIDENTE

Luego ha lanzado que tras esta revelación se pueda ver a Rajoy "en la cárcel, que es donde tendría que estar un expresidente que ha cobrado dinero negro y sobresueldos con una trama corrupta".

"Ojalá tuviéramos en España una justicia plenamente democrática que acelerara y que hiciera que los políticos corruptos dejaran de tener impunidad", ha declarado durante su comparecencia.

Por su parte, el coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado que Bárcenas ha aclarado ese "enigmático M.Rajoy" y que el PP se beneficiaba que irregularidades.

"Estamos hablando de un modus operandi abiertamente mafioso, con un presidente del Gobierno que, según el propio tesorero del partido, destruía pruebas y activaba mecanismos de persecución y de espionaje con recursos públicos contra quienes pudieran denunciarlo", ha ahondado para tilda de "indecente" que el PP no haya asumido aún responsabilidades.

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