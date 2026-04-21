Paso firme del Jimbee Cartagena y el Palma FS antes del reto europeo

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- Los dos representantes españoles en la fase final de la Liga de Campeones, Jimbee Cartagena y Palma, resolvieron con victoria sus compromisos adelantados de la jornada 29 de Primera División ante rivales inmersos en la lucha por las eliminatorias por el título, reforzando así sus sensaciones de cara a la cita continental.

El Jimbee Cartagena Costa Cálida superó con autoridad al Industrias Santa Coloma por 7-3 en un encuentro que se decidió en la segunda mitad.

El conjunto dirigido por Duda tuvo que emplearse a fondo en un primer tiempo equilibrado, en el que los visitantes incomodaron con su intensidad y se marcharon al descanso con un ajustado 2-1. Sin embargo, tras la reanudación, los cartageneros elevaron el ritmo y la eficacia ofensiva para romper definitivamente el partido.

Los goles de Gon Castejón y Mellado ampliaron la ventaja y el tanto de Chemi, aprovechando el juego de cinco rival, terminó por sentenciar. El intercambio final de goles dejó el definitivo 7-3 y tres puntos que consolidan al equipo de Cartagena en la zona alta.

El Illes Balears Palma Futsal se impuso por 0-2 al Noia Portus Apostoli en un duelo más cerrado de lo que refleja el marcador.

Tras una primera mitad sin goles, en la que ambos conjuntos dispusieron de ocasiones, el equipo dirigido por Antonio Vadillo logró desbloquear el encuentro gracias a una acción individual del brasileño Lucão. El tanto aportó tranquilidad a los baleares, que ampliaron la ventaja con un remate de Charuto en el segundo palo.

El Noia, pese a intentarlo en el tramo final con portero-jugador, no encontró el camino del go y la expulsión de Douglas condicionó sus opciones. El triunfo permite al Palma mantener su buena dinámica y afrontar con confianza el reto europeo. EFE

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