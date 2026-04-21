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Feijóo denuncia el "absoluto fracaso" del Gobierno en vivienda y critica que anuncie otro plan tras ocho años en Moncloa

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes el "absoluto fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda y le ha recriminado que apruebe un nuevo plan cuando lleva "ocho años" en el Palacio de la Moncloa. A su juicio, "digan lo que digan" y "hagan la propaganda que hagan" nadie va a creerles, porque la vivienda se ha convertido en "un lujo" con este Ejecutivo.

"La política de vivienda, saquen los planes y prometan lo que quieran, es un absoluto fracaso", ha asegurado Feijóo en la clausura del acto sobre infraestructuras 'Pagas más, recibes menos' organizado por el Partido Popular en Getafe (Madrid).

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.

"RÉCORD HISTÓRICO DE PRECIOS" EN ALQUILER Y VIVIENDA NUEVA

En su intervención, Feijóo ha asegurado que su compromiso es tener un Gobierno que "permita a la gente vivir mejor" y ha añadido que "el problema" es que hoy mucha gente "para empezar no tiene ni dónde vivir".

A su entender, "el deterioro generalizado del estado del bienestar tiene un rostro muy visible, el acceso a la vivienda". Así, ha recordado que cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa el acceso a la vivienda "era el problema número 16 de España" y ahora es "el primer problema de los españoles".

"Tenemos un récord histórico de precios, tanto en alquiler como en vivienda nueva, y es el síntoma de la precariedad vital en la que viven hoy millones de familias españolas", ha manifestado el jefe de la oposición.

"YA ESTÁ BIEN DE TOMAR EL PELO A LA GENTE"

En este contexto, ha criticado que el Gobierno esté anunciado hoy "a bombo y platillo otro plan de vivienda", "ocho años después de llegar a la Moncloa". "¡Hombre, cuántas viviendas han prometido! ¿Cuántos foros han organizado? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido? Ya está bien de tomar el pero a la gente", ha exclamado.

Feijóo se ha preguntado cómo va a paliar el Gobierno el déficit de vivienda "sin presupuestos, sin ley del suelo, manteniendo las medidas ideológicas que han hundido la oferta" o "minimizando el grave problema de la okupación".

"Digan lo que digan, prometan lo que prometan, hagan la propaganda que hagan, nadie va a creerles porque la realidad es que ocho años de gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo", ha aseverado.

"CUANDO ME COMPROMETO, LO CUMPLO"

Dicho esto, ha señalado que la situación de la vivienda también cambiará con un Gobierno del PP, que impulsará medidas como la Ley del Suelo que este mismo martes llevan al Pleno del Congreso después de haber estado "bloqueada" en la Cámara un año.

Feijóo ha indicado que esa Ley del Suelo forma parte de un plan de vivienda "más amplio" que es "una alternativa sólida al fracaso integral del Gobierno". "Sabemos lo que queremos hacer, sabemos planificar, sabemos medir nuestras propuestas, sabemos lo que valen y lo vamos a cumplir. Y os aseguro una cosa, cuando me comprometo, lo cumplo", ha garantizado.

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