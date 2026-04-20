Unidas critica que el PP reniegue ya del "infame pacto" con Vox para amenazar en Andalucía

Mérida, 20 abr (EFE).- La portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha criticado que el PP "reniegue ya" del "infame", "indecente", "racista" y "profundamente clasista" pacto suscrito con Vox para la formación de gobierno en la región y que lo utilice para amenazar en Andalucía con lo que puede pasar si no consiguen mayoría absoluta en los próximos comicios en esa comunidad.

En la habitual rueda de prensa de los lunes, ha insistido en que las negociaciones que han concluido en el acuerdo anunciado el pasado jueves, han puesto de manifiesto lo que ya se había advertido, que es que "han estado tuteladas desde Madrid", algo que ha considerado "tristísimo" porque demuestra que ambos partidos en Extremadura "son meras franquicias".

Como muestra de que se han regido por intereses nacionales y de que el pacto no tiene nada que ver con la realidad extremeña, De Miguel ha señalado el hecho de que el núcleo importante del mismo sea la inmigración "en una comunidad que es la que menos tasa de inmigración tiene de todo el país" y donde "lejos de ser un problema es una solución" a la despoblación.

A su juicio, da igual que el pacto no se pueda llevar a cabo o las "ilegalidades" que tenga porque lo importante es que "Vox ha querido imponer un relato y lo ha conseguido".

"Hablan de prioridad nacional quienes venderían nuestra patria a (Benjamín) Netanyahu y (Donald) Trump, los que son unos vendepatrias y lamebotas de los poderes económicos extranjeros", ha dicho.

Por ello, ha acusado a la futura presidenta regional, María Guardiola, de haber "sacrificado" a Extremadura para que el PP, a nivel nacional, lo pueda utilizar para intentar revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla amenazando con lo que puede llegar a suceder si no lo logra.

De Miguel ha insistido en que el acuerdo ha conseguido "que se pongan de acuerdo (Félix) Bolaños y (Díaz) Ayuso" sobre la ilegalidad de cuestiones del acuerdo como la "prioridad nacional", y ha resaltado que una muestra de que Guardiola no está satisfecha es que "no ha subido ninguna publicación a redes sociales con lo que le gusta a ella el postureo".

Además, ha afirmado que este acuerdo lo han firmando "mirándose de reojo y con desconfianza, lo que indica que no va a durar una legislatura" y que "este matrimonio, como decía el señor (José María) Figaredo (Vox) no es para toda la vida", sino que se romperá "en el momento que el señor (Santiago) Abascal sople el silbato y diga que ya no hay acuerdo porque le tenga que lanzar un mensaje al señor (Alberto Núñez) Feijóo".

En cuando al debate de investidura de María Guardiola como presidenta, que comienza este martes en la Asamblea de Extremadura, ha aventurado que no hará un gran discurso porque no cree "que pueda sacar mucho pecho de lo que ha firmado". EFE