Seis detenidos de un grupo criminal que distribuía droga a nivel nacional desde Madrid

Madrid, 20 abr (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular un grupo criminal, ubicado en Madrid y compuesto por seis personas, todos ellos detenidos, que se dedicaban a la distribución de gran cantidad de sustancias estupefacientes por toda la geografía española.

La investigación comenzó en 2025 y se logró ubicar una vivienda utilizada como 'guardería' en Arganda del Rey (Madrid), donde se almacenaba gran cantidad de cocaína y hachís, que contaba, además, con fuertes medidas de seguridad, ha informado la Comandancia de Madrid.

Según avanzaron las pesquisas, los agentes consiguieron identificar claramente el rol que desempeñaban cada uno de los miembros de la organización delictiva, cuyo núcleo estaba liderado por un varón asentado en Madrid.

Además, el grupo poseía una red de transporte de sustancias estupefacientes por toda la geografía española utilizando vehículos dotados con doble fondo para almacenar y ocultar tanto la droga como el dinero obtenido ilícitamente.

Finalmente, la operación, desarrollada en dos fases, culminó con la realización de cuatro entradas y registros en Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes y en Madrid capital, donde se lograron intervenir 179 kilos de cocaína, 45 kilos de hachís, 244.860 euros en efectivo, así como tres armas de fuego cortas municionadas y una escopeta de caza.

Se detuvo a seis personas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

Tras ser puestos de disposición judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de todos los implicados. EFE