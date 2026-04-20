Morant pide a las administraciones que "dimensionen" la atención presencial a inmigrantes

Castellón, 20 abr (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido este lunes a los ayuntamientos y a todas las administraciones públicas del país que "dimensionen el servicio para la atención adecuada de las personas" inmigrantes que inician el proceso de regularización.

Morant ha hecho estas declaraciones en la Universitat Jaume I de Castellón, donde ha intervenido en el acto de inauguración de la II Cumbre México-España 'Universidades para un futuro compartido', al ser preguntada por el proceso de legalización de personas inmigrantes que se inicia este lunes de forma presencial.

A preguntas sobre los problemas que se han ocasionado en el Ayuntamiento de València con las colas, o en Correos, donde hay quejas sindicales por no haber tenido tiempo de poder formarse para ofrecer la atención necesaria, la ministra ha dicho que "como en todo, los primeros días van a ser de más desconcierto, de ir poniendo todos los recursos necesarios y dimensionar las necesidades".

Pero, ha agregado, "desde luego el trabajo de las administraciones es dimensionar la atención para que estas personas tengan la atención adecuada" y les estén dando "el servicio de manera adecuada".

Por ello ha pedido a los ayuntamientos y a todas las administraciones públicas que "dimensionen el servicio para la atención adecuada de las personas" y se ha mostrado convencida de que en los próximos días el proceso funcionará como "tiene que ser".

La ministra ha señalado que el proyecto del Gobierno de España es "inclusivo, de reconocimiento de derechos", mediante un procedimiento de "regularización de las personas que ya están entre nosotros, que han elegido nuestro país para trabajar, para vivir y que están enriqueciendo ya nuestro país", ha dicho Morant.

"Pero nosotros queremos ir un paso más allá y, como se ha hecho en otras ocasiones en nuestro país, queremos regularizar para que tengan derechos", ha recordado.

En este sentido, la ministra ha asegurado que sabe que hay algunas fuerzas políticas que "les gustaría que todavía las personas migrantes trabajaran en B y tuvieran condiciones infralaborales y de infraderechos, pero -ha añadido- nosotros no".

"Nosotros consideramos que en un momento en el que en nuestro país hay más trabajo que nunca y más personas trabajando que nunca, más mujeres y más gente joven trabajando que nunca y que hay sectores, como el de la construcción, la agricultura o el transporte, que necesitan mano de obra, tenemos que abrir nuestras puertas a que personas de otros países puedan incorporarse a estos puestos de trabajo", ha explicado Morant.

Y ha dicho que además, en sectores fundamentales como la medicina, "se hizo público un informe sobre homologaciones de títulos de personas extranjeras en nuestro país que fueron más de 60.000 el año pasado y de los que 30.000 eran médicos".

Así, ha asegurado que "en un momento en el que nos hacen falta médicos en nuestros centros de salud y hospitales, hemos homologado 30.000 títulos para que esas personas puedan trabajar en nuestro país con un título oficial". Y "de eso se trata también la regularización", ha agregado.

Son personas que "pueden ayudarnos a mejorar nuestros servicios púbicos, no a empeorarlos, trabajando de médicos, enfermeras, odontólogos...", y por ello "bienvenida esta regularización que no hace sino convertirnos en una Comunitat Valenciana mejor", según la también secretaria general del PSPV-PSOE. EFE

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