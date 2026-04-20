Machado: "Espero que España pueda tener muy pronto unas elecciones impecables"

Madrid, 20 abr (EFE).- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha deseado este lunes que España pueda tener muy pronto "la oportunidad de tener unas elecciones impecables".

Unas elecciones, según ha dicho en un encuentro organizado en Madrid por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum, "que permitan también la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

"Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país. He prometido no involucrarme en política interior, aunque yo creo que la política española intentó en alguna otra ciudad de este país involucrarse con la nuestra. Como yo decía, no sé si fue intencional o no, pero providencial desde luego que sí", ha añadido.

Machado ha subrayado la importancia de que las empresas españolas participen en la reconstrucción energética de Venezuela y ha dicho que su equipo ha tenido ya "contacto directo" con muchas compañías de España y de otros países para que tengan en la misma "el papel que quieran tener".

"Esperamos que sea enorme, por supuesto, porque nos unen muchos lazos en el pasado histórico, cultural", ha afirmado.

La líder opositora ha prometido que se invertirán los recursos "en fortalecer instituciones" y "en aquellos servicios indispensables de infraestructura para que muchos otros sectores puedan desarrollarse".

"Hay que ser absolutamente pragmático. Hay recursos privados dispuestos a invertir en áreas productivas y a ellos tenemos que darle garantías para que Venezuela sea tan sexy, tan competitiva que será irresistible, pero eso sí cumpliendo con la ley, con el estado de derecho", ha recalcado.

Para Machado, el conflicto en Oriente Medio ha demostrado "la importancia estratégica de un aliado seguro en Occidente que pueda ser un proveedor significativo de energía. Y no hay otro con el potencial de crecimiento de Venezuela. No hay otro en petróleo, en gas, en energía eléctrica", ha dicho sobre su país. EFE

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