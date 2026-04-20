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Javier Peña, un ambientalista optimista ante la patente situación de colapso energético

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 Raúl Gómez

Madrid, 20 abr (EFE).- El divulgador ambiental Javier Peña sostiene que la actual situación de "policrisis" debe ser el "punto de inflexión social" para dejar atrás el actual sistema dependiente de los combustibles fósiles y apostar por una verdadera transición energética a nivel mundial.

"El 90 % de la humanidad vivimos en países no productores de combustibles fósiles y tenemos la oportunidad de cortar con esta dependencia que nos deja en manos de potencias extranjeras", dice en entrevista con EFE.

Javier Peña, que este pasado martes fue galardonado con el Premio Comunicación de la Sociedad Geográfica Española y en diciembre recibió la Orden de Alfonso X el Sabio, se muestra ilusionado por los reconocimientos y asegura que está esperanzado por ver cómo cada vez se le da más voz a todo lo que se puede ganar si se hace la transición energética a tiempo.

El discurso de Peña tiene como pilar fundamental el optimismo, concretamente el optimismo ambiental, algo que dejó plasmado en su documental 'Hope!' (2025), en el que se desmarcó del catastrofismo habitual de los documentales ambientales, al apostar por una narrativa de esperanza y acción.

Con este tono conciliador, el divulgador madrileño pretende "reimaginar el presente y el futuro gracias a las soluciones que tenemos a día de hoy", dice, y califica la patente crisis del sistema energético actual como una "oportunidad geopolítica" para "cortar de raíz su principal debilidad, que es la dependencia de los combustibles fósiles importados".

"Las personas estamos programadas para ser conservadoras y tener resistencia al cambio -afirma-, pero el cambio es contagioso y la esperanza también, aún más en tiempos en los que se estrechan las posibilidades de sostener lo que teníamos hasta ahora".

En este cambio de modelo, Peña quiere destacar el papel de España, que "curiosamente, es el país que más tiene que ganar" en una transición acelerada hacia las energías renovables, y a la vez "es el país que más tiene que perder sosteniendo el modelo actual de dependencia y desertificación".

"Estamos ante una oportunidad histórica para conquistar la soberanía energética y ser el país que, con una transición agraria regenerativa, le paró los pies al desierto", asevera.

En este contexto, Peña apunta los que son a su juicio los tres grandes cambios "absolutamente urgentes y necesarios": "electrificarlo todo" con renovables autóctonas; transformar el actual modelo agroalimentario, el campo y los modelos de producción mediante agricultura regenerativa; y restaurar los ecosistemas a gran escala, devolviendo a la naturaleza "las piezas que necesita para funcionar".

Por último, desea hacer balance sobre si el planeta, la sociedad y el sistema tal y como se conocen se encuentran "más cerca del fracaso o de la solución", y recuerda unas declaraciones del ambientalista estadounidense Paul Hawken, quien colaboró con Peña en el documental 'Hope!'.

"Si no estás absolutamente aterrorizado con lo que está pasando con el clima y los ecosistemas, te falta información, porque la situación no puede ser más grave ni más urgente, y al mismo tiempo, si no estás absolutamente emocionado, ilusionado y lleno de esperanza ante la oleada de pioneros que están demostrando que se puede hacer el cambio en todo el mundo, también te falta información", concluye. EFE

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