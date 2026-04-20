Espana agencias

Greenpeace pide un pacto "social y verde" para la península ibérica 100% renovable en 2040

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- Greenpeace ha reclamado la firma de un "Contrato Social Verde" para acelerar la transición energética y mejorar el bienestar ciudadano en la península ibérica, mediante una hoja de ruta a 15 años centrada en el abandono de los combustibles fósiles, el impulso de las energías renovables, la reducción del consumo excesivo y una mayor justicia social.

Estas demandas forman parte del informe "Energía para vivir mejor: un modelo suficiente, eficiente y 100 % renovable en 2040 para la península ibérica", presentado este lunes por la organización, donde han destacado que la transformación energética no depende de tecnologías futuras, sino de decisiones políticas inmediatas.

El informe advierte de que España y Portugal pueden alcanzar las emisiones netas cero en 2040, diez años antes de los objetivos marcados por la Comisión Europea, mediante un modelo energético basado en renovables, eficiencia y electrificación.

Según Greenpeace, este avance requiere no solo soluciones tecnológicas, sino también un cambio de modelo económico que sustituya la "economía del derroche" por otra centrada en el bienestar social, con una reducción del 39 % de la demanda energética respecto a los niveles actuales.

La principal reclamación de la organización ecologista es fijar un calendario definitivo para abandonar el gas y el petróleo antes de 2040. Según sus cálculos, en la próxima década la demanda de gas fósil debería caer un 82 % en España y un 77 % en Portugal, mientras que el consumo de petróleo tendría que reducirse un 68 % en ambos países.

Además, plantea recortar el consumo final de energía en al menos un 39 % mediante medidas de ahorro, eficiencia y electrificación, hasta alcanzar un sistema energético totalmente renovable en ambos países.

El informe también propone triplicar la potencia renovable instalada y el autoconsumo en España, así como duplicar la capacidad renovable en Portugal de aquí a 2040; Además reclama que el Gobierno español mantenga el calendario vigente de cierre de las centrales nucleares.

Greenpeace ha incidido en acelerar los planes de electrificación de la economía con renovables, almacenamiento y gestión eficiente e inteligente de la red eléctrica para alcanzar cuotas de al menos un 70 % en el transporte, el 65 % en la industria y el 80 % en el sector residencial y comercial

Asimismo, desde la organización han planteado un plan específico para rehabilitar viviendas y mejorar su eficiencia energética, con el objetivo de reducir la demanda energética de los edificios un 25 % en España y un 20 % en Portugal para 2040.

En transporte, apuesta por un sistema público asequible, un abono único, ciudades más compactas y una reducción de los vuelos de al menos un 35 %, lo que permitiría rebajar el consumo energético del sector en un 72 % para 2040.

Para la industria, propone una estrategia de descarbonización que reduzca la demanda energética un 17 % en España y un 10 % en Portugal respecto a los niveles actuales.

Greenpeace también ha reclamado una ordenación territorial urgente del despliegue de energías renovables en el territorio priorizando claramente las zonas ya afectadas por edificación o infraestructuras así como el autoconsumo y los proyectos comunitarios, y excluyendo zonas protegidas o de máxima sensibilidad ambiental así como zonas de elevado interés para la agricultura.

Entre sus propuestas finales figura una reforma fiscal verde, el fin de subvenciones a sectores contaminantes y la creación de un Parlamento Ciudadano Permanente para debatir el modelo energético del futuro. EFE

Últimas Noticias

Bruselas pide al Tribunal Europeo que se declare incompetente en el caso ERE de Andalucía

Infobae

Albares acusa a María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas

Infobae

Detenido en Cullera (Valencia) por cultivar marihuana y tener gallos usados para peleas

Infobae

La comisión de la dana de Les Corts se reúne el día 28 para que comparezcan los consellers

Infobae

Defensa publica una convocatoria de 2.944 plazas para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

Defensa publica una convocatoria de 2.944 plazas para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado plantea una repetición electoral en Venezuela: “La victoria fue contundente y es la demostración de nuestro carácter democrático”

María Corina Machado plantea una repetición electoral en Venezuela: “La victoria fue contundente y es la demostración de nuestro carácter democrático”

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

Nulo el despido de una camarera que fue pillada tomando tinto de verano estando de baja por diabetes: tienen que indemnizarla con 24.000 euros

El juicio del ‘caso mascarillas’ da un paso más con la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia

El juicio por el ‘caso Kitchen’ entra en una semana clave con las declaraciones de Bárcenas, su mujer, Rajoy y Cospedal

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

Si tienes menos de 35 años, cuentas con menos probabilidad de comprar vivienda y posees menos riqueza neta: solo se salvan los jubilados

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después