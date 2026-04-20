El IBEX abre con caída del 1,22 % mientras el brent sube ante las nuevas tensiones en Irán

Madrid, 20 abr (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, cae el 1,22 % en la apertura de este lunes, mientras el brent se dispara más del 5 %, ante las nuevas tensiones entre EE.UU. e Irán, que ha anunciado que no asistirán a las negociaciones de paz mientras Washington mantenga el bloqueo marítimo.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35 se deja ese 1,22 %, hasta los 18.270,3 puntos. Las ganancias del año se reducen al 5,56 %.

El brent, el crudo de referencia de Europa, se dispara el 5,62 %, hasta los 95,46 dólares, después de que EE.UU. haya atacado y se haya apoderado de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que Irán haya rechazado participar en las negociaciones de paz previstas para estos próximos días. EFE

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