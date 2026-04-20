CCOO y UGT advierten a CEOE del alza de conflictos si no pactan el acuerdo de convenios

Madrid, 20 abr (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han instado este lunes a la CEOE a comenzar a abordar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) porque se está acumulando la conflictividad laboral.

Durante la presentación de los actos del Primero de Mayo, ambos líderes han pedido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ponga "día y hora" para abrir la mesa, después de que la semana pasada el empresario asegurara que estaba dispuesto a sentarse a negociar.

"El tiempo pasa y los conflictos se acumulan y lo harán más porque, si no hay marco general, la negociación colectiva no avanza y ello genera conflictos", ha señalado Álvarez, advirtiendo del freno en la firma de convenios colectivos y del incremento del recurso a los servicios de mediación.

Está habiendo contactos no públicos desde el pasado mes de septiembre, sin que haya grandes diferencias en la estructura del acuerdo a negociar, ha explicado Sordo, que ha situado el mayor escollo para el consenso en los salarios y en las pretensiones de patronal en cuanto al absentismo.

La propuesta sindical fija subidas salariales fijas del 4 % anual en convenio en los próximos tres años, a las que se sumarían incrementos adicionales de hasta 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Además, los sindicatos han instado a la CEOE a que aborde temas que ha reclamado cuando han sido tratados en la mesa de diálogo social con el Gobierno, como es la jornada laboral o el salario mínimo.

"La CEOE es cautiva de sus propias declaraciones", ha dicho Álvarez, aludiendo a la petición de la patronal de abordar la jornada laboral de 37,5 horas o las subidas del SMI en el marco de la negociación colectiva.

"Los sindicatos no van a permanecer en parálisis. Si el AENC no avanza en las próximas semanas, vamos a evaluar de forma conjunta y a tomar medidas adicionales para fortalecer la negociación colectiva", ha dejado claro Sordo. EFE