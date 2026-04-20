Espana agencias

CCOO y UGT advierten a CEOE del alza de conflictos si no pactan el acuerdo de convenios

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han instado este lunes a la CEOE a comenzar a abordar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) porque se está acumulando la conflictividad laboral.

Durante la presentación de los actos del Primero de Mayo, ambos líderes han pedido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ponga "día y hora" para abrir la mesa, después de que la semana pasada el empresario asegurara que estaba dispuesto a sentarse a negociar.

"El tiempo pasa y los conflictos se acumulan y lo harán más porque, si no hay marco general, la negociación colectiva no avanza y ello genera conflictos", ha señalado Álvarez, advirtiendo del freno en la firma de convenios colectivos y del incremento del recurso a los servicios de mediación.

Está habiendo contactos no públicos desde el pasado mes de septiembre, sin que haya grandes diferencias en la estructura del acuerdo a negociar, ha explicado Sordo, que ha situado el mayor escollo para el consenso en los salarios y en las pretensiones de patronal en cuanto al absentismo.

La propuesta sindical fija subidas salariales fijas del 4 % anual en convenio en los próximos tres años, a las que se sumarían incrementos adicionales de hasta 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Además, los sindicatos han instado a la CEOE a que aborde temas que ha reclamado cuando han sido tratados en la mesa de diálogo social con el Gobierno, como es la jornada laboral o el salario mínimo.

"La CEOE es cautiva de sus propias declaraciones", ha dicho Álvarez, aludiendo a la petición de la patronal de abordar la jornada laboral de 37,5 horas o las subidas del SMI en el marco de la negociación colectiva.

"Los sindicatos no van a permanecer en parálisis. Si el AENC no avanza en las próximas semanas, vamos a evaluar de forma conjunta y a tomar medidas adicionales para fortalecer la negociación colectiva", ha dejado claro Sordo. EFE

Últimas Noticias

Bárcenas dice que la operación Kitchen "empieza" en el PP con el borrado de discos duros

Infobae

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el Plan de Vivienda hasta 2030

Infobae

Confirman cinco años y medio de condena por intentar matar de una puñalada a un hombre en Gádor (Almería)

Confirman cinco años y medio de condena por intentar matar de una puñalada a un hombre en Gádor (Almería)

Sanidad amplía la prueba de talón a 21 patologías y el cribado de colon a los 74 años

Infobae

El PSOE cree que el PP de los "sobres B" rechaza regularizar inmigrantes porque prefiere pagar en B a los trabajadores

El PSOE cree que el PP de los "sobres B" rechaza regularizar inmigrantes porque prefiere pagar en B a los trabajadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

El Supremo niega la indemnización a un pasajero que se resbaló en un barco: presentó la demanda cuatro años después del accidente

Bárcenas confirma que ordenó a otro preso destruir las grabaciones que tenía en la nube de Mariano Rajoy: “No debe quedar nada, es mi compromiso”

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

ECONOMÍA

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después