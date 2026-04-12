Espana agencias

El compromiso de Rafa Serna le vale una oreja en la tercera de abono en Sevilla

Guardar

Álvaro Rodríguez del Moral

Sevilla, 11 abr. (EFE).- La entrega, la disposición y el sentido de la responsabilidad de Rafa Serna, aliado con el único ejemplar de Fuente Ymbro que prestó alguna posibilidad de lucimiento, pusieron en sus manos la única oreja que se cortó en la tercera de abono celebrada esta tarde en la plaza de la Maestranza.

El diestro sevillano, que retornaba al coso del Baratillo después de su ilusionante confirmación de alternativa el año anterior, no había tenido demasiadas opciones con el primero de su lote, un toro ofensivo por delante pero de escasa fachada que se movió con brusquedad en las telas y no permitió estar nunca a gusto a su matador, que hizo un esfuerzo baldío.

Pero Serna sabía que la tarde no se le podía escapar y se marchó a portagayola para recibir al quinto, logrando cuajarle algunos lances estimables antes de echar toda la carne en el asador cuando tomó la muleta. Lo hizo de rodillas, apostándolo todo para construir una valerosa faena sobre el lado izquierdo que brilló por su compromiso y su reunión.

No era fácil el toro de Fuente Ymbro pero su embestida correosa y exigente sí daba un plus de emoción a la labor del diestro sevillano que logró que rompiera la música en una compacta tanda diestra. La faena estaba hecha y la oreja en ese punto parecía cantada. Serna abrochó su labor con unos sabrosos doblones antes de cobrar una buena estocada de la que salió trompicado. El trofeo le supo a gloria.

Iba a ser el único que se cortó en una tarde desapacible en lo meteorológico en la que no paró de descender el termómetro y nunca cesó el viento gélido. El toledano Álvaro Lorenzo no logró romper ese panorama con un lote que, pese a su disposición, se lo puso todo en contra. No pudo ser con el enorme torazo que abrió la tarde, un ejemplar descompuesto y acobardado que hizo estéril su encomiable disposición.

Tampoco iba a sacar nada en claro con el sobrero que hizo cuarto, un torete impresentable de Murteira Grave que sustituyó al titular, devuelto demasiado tarde por el palco a pesar de su evidente invalidez. El sustituto, impropio de la plaza de la Maestranza, hizo cosas de reparado de la vista y no tuvo contenido alguno. Pasaba por allí desentendido, vacío de todo. Así era imposible.

Debutaba en el coso sevillano como matador el albaceteño Molina, nueve años después de su presentación como novillero en este mismo coso. Tampoco tuvo mimbres para hacer ningún cesto. El tercero de la tarde, al que recibió a portagayola, parecía enseñar alguna opción pero en cuanto se sintió obligado se rajó clamorosamente. Con el sexto, de molesta movilidad descompuesta, ya estaba la tarde sentenciada.

FICHA DEL FESTEJO

Se lidiaron cinco toros de Fuente Ymbro y un sobrero de Murteira Grave que hizo cuarto. El encierro estuvo muy desigualmente presentado, desde el grandullón primero hasta ese esmirriado sobrero. Sólo dio opciones de lucimiento el quinto, pese a ser correoso y duro. El primero resultó deslucido y acobardado; con genio el segundo; rajado el tercero; sin opciones el cuarto y muy descompuesto el sexto.

Álvaro Lorenzo, de plomo y oro, ovación tras aviso y silencio

Rafael Serna, de blanco y plata, silencio tras aviso y oreja

Molina, de esmeralda y oro, silencio y silencio tras aviso

La plaza registró media entrada en una tarde ventosa y progresivamente gélida. EFE

arm/jla

(foto)

Últimas Noticias

Scariolo: “La prioridad es llegar con frescura al playoff de Euroliga”

Infobae

Porfi Fisac: “No me he sentido feliz en casi ningún momento del partido”

Infobae

Los Pumas, del costarricense Keylor Navas, vencen a Mazatlán y suben al cuarto lugar

Infobae

David DeJulius, elegido Mejor Jugador de la jornada por tercera vez esta temporada

Infobae

Marcos Alonso: "Nos ha faltado un poco de contundencia atrás"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 78% escrutado

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 78% escrutado

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”