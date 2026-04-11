La investigación del narcotúnel en Ceuta revela gran planificación de la infraestructura

Ceuta, 11 abr (EFE).- La investigación policial abierta tras una operación contra el narcotráfico en Ceuta, Andalucía y Galicia y el posterior hallazgo de un narcotúnel en la ciudad autónoma ha evidenciado el alto grado de planificación que tenía esta infraestructura localizada en las inmediaciones de la frontera con Marruecos.

Fuentes próximas a la investigación han asegurado a EFE que la labor de los agentes ha concretado la planificación de la red para el narcotúnel, la inversión y el conocimiento técnico para su realización.

Los agentes han conseguido drenar la mayor parte del agua acumulada en la infraestructura subterránea situada en el Polígono Industrial del Tarajal de Ceuta para continuar con el avance de la investigación.

Los agentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional han completado su labor de inspección esta misma semana para verificar la sofisticación del narcotúnel.

En estos trabajos han prestado la colaboración miembros del Regimiento de Ingenieros número 7 de Ceuta, que han aportado su experiencia en este tipo de trabajo para comprobar los accesos de la infraestructura.

La investigación sigue abierta con la presencia en el entorno de la nave industrial del Tarajal de los afectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), los cuales cuentan con equipos especializados como cámaras térmicas, detectores de metales o material para poder perforar roca y hormigón.

Las primeras informaciones han apuntado a que el narcotúnel tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, pero todavía se sigue trabajando debido a que se encuentra inundado de agua.

Una patrulla de la Policía Nacional permanece custodiando la nave industrial del Polígono del Tarajal donde se encuentra el narcotúnel, justo pegado a la frontera con Marruecos y por donde se estima que se introdujeron gran cantidad de toneladas de resina de hachís del vecino país.

Los agentes mantienen precintadas esta nave y la contigua, donde se encuentra la instalación. EFE