Barbón dice que el PP le hará moción de censura para recuperar la iniciativa frente a Vox

Oviedo, 11 abr (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pronosticado que el PP presentará "muy pronto" una moción de censura contra él para tratar de recuperar la iniciativa frente a Vox tras el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre la gestión de la administración autonómica en torno al accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros.

Barbón se ha expresado así a través de las redes sociales después que Vox pidiera su dimisión por las irregularidades reflejadas por dicho documento mientras Foro le reclamaba someterse a una moción de confianza y la teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, le exigiera también la renuncia al cargo.

Según el jefe del Ejecutivo, cuando el Gobierno solicitó la elaboración del informe, "la derecha dijo que era un fraude y no serviría de nada" y que únicamente buscaban "tapar la verdad", pero cuando se conoció el documento el pasado lunes "ya les vale".

"Ahora tenemos sus conclusiones, que ya estamo que ya estamos poniendo en marcha y ejecutando", añade Barbón, que reprocha a los grupos de oposición que no les interese saber la verdad ni dar respuesta a las víctimas y a sus familiares.

De esta forma la derecha intenta utilizar la muerte de cinco mineros "con el único propósito de que caiga el gobierno progresista y utilizar este terrible accidente -en una mina ilegal, en la que no se podía extraer carbón-, con fines electorales", afirma Barbón, que el viernes se someterá a las preguntas de PP y Vox sobre esta cuestión ante el pleno del parlamento asturiano. EFE