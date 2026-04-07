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Veintiséis incendios activos en Cantabria, con presencia de medios aéreos del Ministerio

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Santander, 7 abr (EFE).- Veintiséis incendios forestales están activos a primera hora de este martes, 7 de abril en Cantabria, del total de 56 registrados en las últimas 24 horas en la región, donde están participando medios aéreos solicitados al Ministerio para la Transición Ecológica.

El director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha dado a conocer a las 6.00 horas, en un audio remitido por el Ejecutivo, la situación de los incendios forestales en la región, que se concentran en la zona occidental de la comunidad.

Los incendios afectan sobre todo a los municipios cántabros de Valdáliga, Rionansa, Lamasón, Cabuérniga, Los tojos, Arenas de Iguña y Cieza.

Serdio ha explicado que esta pasada madrugada ha sido "sin duda la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales".

Sobre todo, ha resaltado el incendio de gran virulencia en el pueblo de Cires, del municipio de Lamasón, para el que se solicitó el refuerzo de un helicóptero de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Soria.

Ángel Serdio ha reconocido que las condiciones meteorológicas "continúan siendo muy malas y los índices de riesgo permanecen en niveles muy altos en toda la región".

"A lo largo del día de hoy se valorará la situación con el objetivo de poder solicitar el apoyo de más medios aéreos por parte del Ministerio (para la Transición Ecológica)", ha concluido. EFE

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