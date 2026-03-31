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Punta Umbría (Huelva) presenta el recurso por inadmisión de su personación en la causa por Adamuz

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El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha presentado este lunes el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba contra el auto judicial que no admitió su personación como acusación popular en las diligencias previas abiertas por el accidente ferroviario, ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, y que se saldó con la muerte de 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva, y más de un centenar de heridos.

El Consistorio defiende que ostenta un "interés directo, legítimo y cualificado" para intervenir en el procedimiento, "dado el profundo impacto que el siniestro ha tenido en Punta Umbría", donde tres vecinos fallecieron y siete resultaron heridos de consideración. Además, subraya que "desde el primer momento" activó recursos municipales, especialmente a través de los Servicios Sociales, que han prestado atención psicológica "continuada" a las víctimas y sus familias, ha indicado en una nota.

El recurso argumenta que la resolución judicial incurre en una interpretación "excesivamente restringida" del derecho a ejercer la acción popular, recogido en el artículo 125 de la Constitución.

Igualmente, el recurso presentado rechaza el argumento de que la personación del Ayuntamiento sea "innecesaria" por la presencia del Ministerio Fiscal y recuerda que el sistema penal español "permite la coexistencia de distintas acusaciones" y que, en este caso, "concurren circunstancias específicas como la investigación de entidades públicas estatales", lo que, a juicio del Consistorio, "refuerza la necesidad de garantizar un control adicional y la defensa de los intereses de la comunidad local".

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado que este recurso responde al "compromiso firme" del Ayuntamiento con las víctimas y sus familias "porque no estamos ante un interés abstracto, sino ante una tragedia que ha golpeado directamente a nuestro pueblo y a nuestros vecinos".

En opinión del primer edil, la intervención del Ayuntamiento en el procedimiento "no sustituye a nadie, sino que aporta la voz de una comunidad que ha sufrido un impacto real, profundo y documentado". "Por este motivo, vamos a defender hasta el final el derecho de Punta Umbría a estar presente en el proceso judicial", ha dicho antes de añadir que "confía" en que la Audiencia Provincial de Córdoba "corrija esta decisión" y "reconozca nuestro derecho a ejercer la acción popular en defensa de nuestros vecinos".

El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 18 de febrero, la personación del Consistorio como acusación popular en el procedimiento judicial abierto tras el accidente ferroviario. La propuesta de acuerdo salió adelante con el voto favorable de UPU, PSOE y PP, así como la abstención del concejal de IU.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría anunciaba el pasado 27 de marzo que agotaría "todas las vías legales" para personarse como acusación popular en este caso, después de que la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que instruye la causa, lo dejara fuera del caso en un auto emitido el jueves 26 de marzo.

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