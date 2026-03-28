Oyarzabal, el goleador de De la Fuente

Iñaki Dufour

Madrid, 28 mar (EFE).- El primer partido de 2026 de la selección española, rumbo ya directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano, reafirmó a Mikel Oyarzabal, el goleador de la Luis de la Fuente, con 18 tantos en 31 partidos a sus órdenes, pero, sobre todo, once en los últimos diez encuentros, los diez como titular.

Más que afianzado en la alineación inicial (ahora ha jugado de inicio 13 de los últimos 14 duelos desde el principio, cuando tan solo empezó cuatro de los 17 primeros del comienzo del ciclo del actual técnico tras la eliminación del Mundial 2022), sus goles son la mejor respuesta, también este viernes contra Serbia, doblegada por el ’21’ español.

Ya abrió el marcador en el minuto 16 con el 1-0. Lo agrandó después, cerca del descanso, con el golazo a la escuadra del 2-0. El decimoctavo suyo en la era De la Fuente, entre los 117 que ha marcado el equipo nacional desde que lo dirige el actual seleccionador de forma ininterrumpida, a lo largo de 38 partidos, con 31 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Nadie ha aportado más goles que el atacante de la Real Sociedad. Ninguno de los otros 23 goleadores desde 2023 en adelante con ‘La Roja’, el último de ellos el debutante Víctor Muñoz este viernes ante Serbia. El más cercano es Mikel Merino, el centrocampista ahora del Arsenal, antes compañero suyo en el club donostiarra, con 10 goles en total.

Los siguientes son Dani Olmo, Joselu Mato y Ferran Torres, con ocho cada uno. Álvaro Morata aparece con siete, Lamine Yamal suma seis, Nico Williams, Fabián Ruiz y Pedri González han logrado cinco bajo el mando de De la Fuente, por los tres que anotaron Rodri Hernández, Martín Zubimendi y Yeremy Pino. Álex Baena y Ayoze Pérez firmaron dos y Marc Cucurella, Brian Gil, Bryan Zaragoza, Aymeric Laporte, Dani Carvajal y Robin Le Normand, uno, al igual que del citado Víctor Muñoz cuando salió al campo este viernes. Dos goles en propia puerta completan las cifras.

Oyarzabal marca la diferencia en la actualidad. Ha marcado once goles en sus últimos diez choques con España. No sólo han sido los dos ante Serbia, sino también uno en el 2-2 contra Turquía, tres entre el 0-4 y el 2-0 a Georgia, dos entre el 4-0 y el 0-3 a Bulgaria, uno contra Portugal en la final de la Liga de Naciones y dos en cuartos de final contra Países Bajos, en el encuentro de vuelta. Ha anotado en cada uno de los últimos seis partidos internacionales.

En esa secuencia de los últimos diez compromisos, los diez como titular, sólo se quedó sin batir la portería rival en dos, pero en ambos fue un elemento crucial en los goles: contra Francia, en el 5-4 de la semifinal de la Liga de Naciones, dio dos de los cinco tantos de sus compañeros; en el 0-6 a Turquía del pasado septiembre fue asistente hasta en tres ocasiones. Y añadió una más ante Georgia.

Su contribución en ese tramo, entre goles y asistencias, se dispara hasta los 17 tantos para la selección española, ya sea como definidor o pasador decisivo. Ese registro representa la mitad de las dianas conseguidas por España en los últimos diez compromisos, con un total de 34. Es el reflejo de la trascendencia de Mikel Oyarzabal.

En total, el delantero ha marcado 24 goles en 52 partidos como internacional, fuera quien fuera su seleccionador. Sólo ocho futbolistas han marcado más que él con la absoluta española. Son David Villa (59), Raúl González (44), Fernando Torres (38), Álvaro Morata (37), David Silva (35), Fernando Hierro (29), Fernando Morientes (27) y Emilio Butragueño (27), a los siguientes que acecha ya Oyarzabal, el goleador de Luis de la Fuente.

“Mikel Oyarzabal lo conocía por el año 2015, jugaba en la selección guipuzcoana de media punta y de delantero centro. Con nosotros ha jugado de delantero centro, de media punta, de extremo derecha y extremo izquierda y hace todo bien. Yo si alguna vez me habéis preguntado qué jugador veo que puede ser un gran entrenador en el futuro, además de otros, es Mikel Oyarzabal”, expuso el seleccionador, tras el partido de este viernes.

“Entiende muy bien el fútbol, interpreta en cada demarcación lo que tiene que hacer en situaciones muy difíciles, sobre todo en la faceta creadora, tiene una condición innata para jugar entre líneas, tira los desmarques muy bien… Como somos aquí, a veces nos cuesta reconocer y poner en valor lo nuestro. Si fuera otro jugador con otra nacionalidad estaríamos diciendo que es ‘top’ mundial, de otro nivel. Efectivamente lo es, pero es guipuzcoano y español. Disfrutémoslo", expresó.

"En el vestuario, además, es un capitán con todas las letras. Muy serio, muy maduro y muy equilibrado. Con tanta gente más joven que él, que él es muy joven todavía para el fútbol, aporta esa serenidad, esas tablas, esa entereza que necesita el equipo para equilibrar la juventud de unos y la madurez de otros. Y Mikel en eso es otro gran referente”, destacó el técnico. EFE