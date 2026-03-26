Wawrinka tendrá su 'último baile' en Barcelona

Barcelona, 26 mar (EFE).- El tenista suizo Stanislas Wawrinka ha recibido una invitación para participar en el Barcelona Open Banc Sabadell–Trofeo Conde de Godó, que se disputará en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899 del 11 al 19 de abril.

De este modo, Wawrinka, de 40 años y que anunció en enero que esta sería su última temporada como tenista profesional, podrá despedirse del Godó, que disputará por séptima vez en su carrera.

En la capital catalana se ha quedado a las puertas de la final en dos ocasiones, en las que llegó a semifinales ante David Ferrer (2008) y Tommy Robredo (2006), curiosamente los dos últimos directores deportivos del torneo.

El año pasado, también invitado por la organización, el público barcelonés pudo disfrutar en directo del triple ganador de Grand Slam (Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y Abierto de Estados Unidos 2016 Open). Entonces perdió en primera ronda ante el español Alejandro Davidovich (1-6 y 4-6). EFE