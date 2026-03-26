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Roberto Íñiguez: "En la Copa cada partido es una final y la primera es mañana"

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Girona, 26 mar (EFE).- El entrenador del Spar Girona, Roberto Íñiguez, aseguró este jueves que en la Copa de la Reina de baloncesto "cada partido es una final" y que, para su equipo, "la primera es mañana", contra el Perfumerías Avenida, ante el que debutarán en los cuartos de final.

"Es una competición muy especial porque no hay margen de maniobra y por la reunión de aficiones, el ambiente. Es algo diferente, único. Para mí no es el título más importante, pero sí es especial", reconoció Íñiguez en rueda de prensa.

El técnico del Girona avisó de que no es una Copa en la que puedan ir "de menos a más como se dice a veces" por la magnitud del adversario de los cuartos de final: "Debemos ir de más a más, porque jugamos contra un Avenida que viene con 12 jugadoras para jugar".

En este sentido dijo que los dos equipos llegan a Tarragona "en momentos diferentes", porque el Girona arrastra varios problemas físicos, con las incógnitas de la alero Laura Quevedo y la ala-pívot Chloe Bibby.

"Están poniendo todo de su parte para llegar. Mañana veremos su 'feeling', si pueden jugar o no. Si juegan, será para ayudar porque sería difícil que jugaran en una situación normal. No les puedo pedir más y me alegra su compromiso", afirmó después de confirmar que la escolta Marta Canella sigue de baja.

Íñiguez avisó que el Perfumerías Avenida planteará "un partido muy duro" y "sin tregua" porque jugará "muy físico" y añadió que las jugadoras del Girona deben estar "súper centradas" y "muy preparadas para ganar las batallas, los retos individuales y colectivos y saber contestar".

El Girona puede tener el hándicap del calendario, porque disputará la última eliminatoria de los cuartos de final y llegarían con menos descanso que el resto a las semifinales del sábado, pero su entrenador afirmó que le da "igual" esta situación, porque sus jugadoras "compiten siempre".

"No he ganado Copas con calendarios muy buenos y he ganado Copas con calendarios y situaciones terribles. Hay una parte mental, de creer, que es importante", explicó.

En este sentido, también apuntó que "a veces cuando tienes dificultades, tu foco es mayor, porque sabes que tienes que sobreponerte y la concentración es máxima". EFE

asm/gmh/cmm

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