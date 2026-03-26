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Paraguay se mide en amistoso a Grecia y busca despejar la duda en el arco

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Redacción deportes, 26 mar (EFE).- La selección de fútbol de Paraguay se medirá este viernes a Grecia en un partido amistoso, con vistas al Mundial 2026, que servirá para que el entrenador Gustavo Alfaro despeje la duda de la titularidad del arco albirrojo, en disputa abierta tras la pérdida de ritmo de su último dueño, Roberto 'El Gatito' Fernández.

El naturalizado Gastón Olveira, figura del club local Olimpia y uruguayo de nacimiento, se perfila como el titular bajo los tres palos ante los helenos en su primer llamado a la selección albirroja.

Las atajadas de Olveira, el mejor guardameta del fútbol paraguayo en el último lustro, han sido claves para que el 'Rey de Copas' se mantenga invicto en la cima del torneo local tras doce fechas.

Pero ahora la prueba será mayor, pues ante Grecia se enfrentará a atacantes de la talla de Vangelis Pavlidis, el espigado y eficaz delantero del Benfica, o los rápidos extremos Christos Tzolis y Giorgos Masouras.

Cuando Olveira esté disfrutando de su primera experiencia como arquero de Paraguay, desde el banco estarán atentos Fernández, del local Cerro Porteño, y el portero del San Lorenzo argentino, Orlando Gill, quien todo apunta será titular ante Marruecos en el siguiente juego de preparación de la Albirroja, este 31 de marzo.

Alfaro también podría hacer debutar mañana al mediocampista del Palmeiras Mauricio Magalhaes, oriundo de Brasil pero naturalizado gracias a las raíces paraguayas de su lado paterno.

El partido ante Grecia permitirá a los paraguayos enfrentar a un rival de características similares a Estados Unidos, su primer adversario en la venidera Copa del Mundo, a la que regresa tras 16 años de ausencia.

"Es un equipo que juega muy bien. Lo elegimos porque tiene una gestación de juegos, una generación de juegos muy parecida a la que tiene Estados Unidos", dijo Alfaro en una rueda de prensa desde Atenas.

Asimismo, indicó que Grecia es una selección que "ha mutado su búsqueda", de ser un equipo "que se abroquelaba en sus posiciones defensivas" para convertirse en un plantel que busca la tenencia de la pelota como estrategia de juego.

- Alineaciones probables:

Grecia: Odysseas Vlachodimos; Lazaros Rota, Panagiotis Retsos, Pantelis Chatzidiakos, Konstantinos Tsimikas; Christos Zafeiris, Nemanja Kourbelis; Konstantinos Karetsas; Giorgos Masouras, Christos Tzolis; Vangelis Pavlidis. Seleccionador: Ivan Jovanović.

Paraguay: Gastón Olveira; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Lucas Romero, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria. Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Estadio: Georgios Karaiskakis.

Hora: 21.00 horas de Grecia (19.00 GMT). EFE

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