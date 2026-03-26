Lo Celso sigue con su plan

Sevilla, 26 mar (EFE).- El internacional argentino Giovani Lo Celso sigue sumando minutos de entrenamiento y de puesta a punto para volver a ponerse a las órdenes del técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, después de la lesión muscular que lo tiene en el dique seco desde finales del pasado febrero.

Lo Celso sufrió el pasado 22 de febrero en Salónica, en el partido de Liga Europa ante el PAOK griego, una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho y este jueves ha seguido con su plan para volver a los terrenos de juego con trabajo específico al margen del grupo.

El rosarino, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, sigue sumando cargas para entrar en los planes de Pellegrini en el tramo final de la temporada, en la que el Betis se jugará su séptima clasificación para Europa en competición doméstica y, además, su pase a la semifinal de la Liga Europa en la eliminatoria ante el Sporting de Braga portugués.

Giovani Lo Celso, quien hasta su lesión había sumado 1097 minutos en diecisiete partidos disputados, será una pieza importante en los planes de Pellegrini, quien además espera como agua de mayo la vuelta de Isco Alarcón tras su desafortunada lesión, el pasado 22 de noviembre, ante el Utrecht holandés en un choque fortuito con el marroquí Sofyan Amrabat.

El internacional marroquí ya ha vuelto a jugar tras operarse en los Países Bajos después de jugar de manera intermitente con su selección en la Copa de África y ahora la prioridad de los verdiblancos es contar con dos de sus jugadores diferenciales, Isco y Lo Celso.

El parón de selecciones está sirviendo para que ambos futbolistas avancen en sus respectivas puestas a punto y entrar de manera escalonada y progresiva en la dinámica de Pellegrini, quien tiene como primer compromiso el duelo liguero ante el Espanyol con el que el Betis volverá a LaLiga el próximo Sábado Santo.

Tras el partido ante el Espanyol, el Betis afrontará los cuartos de la Liga Europa ante el Sporting de Braga, con la ida que se jugará el miércoles 8 de abril en el Municipal de Braga y la vuelta en La Cartuja el 16 de ese mes.

Además de los dos centrocampistas, en la sesión de este jueves ha estado ausente el lateral canterano Ángel Ortiz, quien fue sustituido en el descanso de la pasada jornada en San Mamés por Héctor Bellerín por una subluxación de la clavícula derecha que se le produjo en una acción con Álex Berenguer.

Siguen con sus respectivas selecciones los internacionales españoles Pablo Fornals y Pablo García (sub-21), el marroquí Ez Abde, el congoleño Cédrick Bakambu, el suizo Ricardo Rodríguez, el hispano-dominicano Júnior Firpo y Álvaro Fidalgo, quien ha sido convocado por vez primera por el seleccionador de México, Javier Aguirre. EFE