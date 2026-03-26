Ethan Vernon (NSN) gana la cuarta etapa al esprint; Dorian Godon mantiene el liderato

Camprodon (Girona), 26 mar (EFE).- El británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) se adjudicó al esprint la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 151 kilómetros con inicio en Mataró (Barcelona) y final en Camprodon (Girona), tras la que el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) mantuvo el maillot de líder.
En una jornada en la que la organización decidió anular el ascenso final al puerto de Vallter por las fuertes rachas de viento, los favoritos en la lucha por la general cruzaron sin sobresaltos la meta ubicada en Camprodon antes de la primera etapa de montaña que se disputará este viernes. EFE
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