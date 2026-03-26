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El Real Sociedad B-Racing Santander abrirá la 36ª jornada

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Madrid, 26 mar (EFE).- El encuentro del líder de LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander, en el campo de la Real Sociedad B, abrirá la trigésima sexta jornada a las 20.30 del próximo viernes 17 de abril, según los horarios anunciados por LaLiga.

Ese mismo día se jugará el encuentro Las Palmas-Leganés a las 21.00, hora a la que el domingo se jugará otro de los partidos más destacados, el Almería-Málaga, y la jornada se cerrará el lunes 20 con el Deportivo-Mirandés.

- Programa de la 36ª jornada:

. Viernes 17 abril:

20.30 Real Sociedad B-Racing Santander

21.00 Las Palmas-Leganés

. Sábado 17 abril:

16.15 Zaragoza-Ceuta

18.30 Castellón-Burgos

18.30 Cultural Leonesa-Córdoba

. Domingo 19 abril:

14.00 Andorra-Valladolid

16.15 Sporting-Cádiz

18.30 Albacete-Granada

18.30 Eibar-Huesca

21.00 Almería-Málaga

. Lunes 20 abril:

20.30 Deportivo-Mirandés

EFE

jap

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