El Real Sociedad B-Racing Santander abrirá la 36ª jornada

Madrid, 26 mar (EFE).- El encuentro del líder de LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander, en el campo de la Real Sociedad B, abrirá la trigésima sexta jornada a las 20.30 del próximo viernes 17 de abril, según los horarios anunciados por LaLiga.
Ese mismo día se jugará el encuentro Las Palmas-Leganés a las 21.00, hora a la que el domingo se jugará otro de los partidos más destacados, el Almería-Málaga, y la jornada se cerrará el lunes 20 con el Deportivo-Mirandés.
- Programa de la 36ª jornada:
. Viernes 17 abril:
20.30 Real Sociedad B-Racing Santander
21.00 Las Palmas-Leganés
. Sábado 17 abril:
16.15 Zaragoza-Ceuta
18.30 Castellón-Burgos
18.30 Cultural Leonesa-Córdoba
. Domingo 19 abril:
14.00 Andorra-Valladolid
16.15 Sporting-Cádiz
18.30 Albacete-Granada
18.30 Eibar-Huesca
21.00 Almería-Málaga
. Lunes 20 abril:
20.30 Deportivo-Mirandés
EFE
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