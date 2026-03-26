El Liverpool subirá el precio de sus abonos y entradas

Londres, 26 mar (EFE).- El Liverpool subirá, en línea con la inflación, los precios de los abonos y entradas, hasta un máximo de un 5 %, durante las próximas tres temporadas, al tiempo que mantendrá congeladas las tarifas para menores en 10 euros, según anunció este jueves el club inglés.

"A pesar de que el deseo era mantener los precios, después de una cuidadosa consideración, el club decidió que no era viable en el ambiente altamente competitivo en el que opera, ya que sigue invirtiendo dentro y fuera del campo y los costos siguen aumentando", señaló la entidad en un comunicado.

De este modo, el Liverpool establece un modelo de subidas controladas vinculadas al IPC, que rondarán 25 y 30 euros al año.

Los 'Reds', que ya incrementaron los precios de los abonos un 2 % en la temporada 2023-2024, después de que permanecieran congelados durante ocho campañas consecutivas, se unen así a otros clubes como el Manchester United y el Arsenal, que también han anunciado incrementos en los precios. EFE