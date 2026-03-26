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Con un desfile de los internacionales, Honduras presenta en España sus nuevas equipaciones

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Madrid, 26 mar (EFE).- Con un desfile protagonizado por los propios internacionales, la selección de fútbol de Honduras presentó este jueves en España sus cuatro nuevas equipaciones, a sólo cinco días de su enfrentamiento frente a Perú en Leganés (Madrid), que marcará el debut de su nuevo entrenador, el español José Francisco Molina.

La colección, de colores en tonos azul, blanco y negro, inspiradas en los colores de su bandera y diseñadas por la marca deportiva Joma, usa tejidos técnicos como el jacquard y el poliéster reciclado para dar "ligereza, resistencia y una óptima adaptación al movimiento", según la información brindada por la empresa española en un comunicado.

En un evento exclusivo organizado por la marca en su sede central, en Portillo de Toledo (Toledo), los internacionales 'catrachos' desfilaron con las camisetas que integran tecnologías innovadoras y zonas de ventilación que mejoran la transpirabilidad, que responden a "las exigencias del fútbol actual" y la "evolución del equipo dentro del panorama internacional", detalló la nota.

El conjunto hondureño, que no obtuvo la clasificación para el Mundial 2026 en las eliminatorias de la Concacaf, llegó este martes a Segovia, ciudad donde está concentrado, y se desplazó a Alcalá de Henares, donde Molina protagonizó su primer entrenamiento al frente de la 'H', con vistas al duelo frente a Perú del 31 de marzo.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció a finales de enero la designación del español como nuevo seleccionador nacional tras la salida del colombiano Reinaldo Rueda, que no logró el objetivo de clasificar a los 'catrachos' para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Molina cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol profesional, habiendo militado, entre otros, en el Valencia, en el Atlético de Madrid y en el Deportivo de La Coruña. Sin duda, su época más destacada fue la del conjunto rojiblanco, cuya portería defendió entre 1995 y 2000, período en el que contribuyó de manera decisiva al 'doblete': títulos de Liga y Copa del Rey en la campaña 1995-1996.

En el 'Depor' también logró otra Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Ya retirado de los terrenos de juego, entrenó a equipos en España, Hong Kong, India y México y ocupó el cargo de director deportivo de la selección española entre 2018 y 2022. EFE

(foto)

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