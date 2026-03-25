Toshack, exentrenador de Real Sociedad y Real Madrid, padece demencia

Londres, 25 mar (EFE).- John Toshack, exentrenador, entre otros, de Real Sociedad y Real Madrid, padece demencia a los 77 años, según confirmó su hijo Cameron en una entrevista en el Reino Unido, en la que lo definió como "una enfermedad terrible".

"Si hablo con él por la tarde, puede que no recuerde la conversación de la mañana, pero cuando le preguntas por sus días en el Liverpool o en España, los detalles son asombrosos”, explicó su hijo, destacando su lucidez al recordar partidos y decisiones tácticas de su carrera.

El galés, de 77 años y retirado de los banquillos en 2018 cuya última experiencia fue en el Tractor iraní, dejó una profunda huella en el fútbol español tras su llegada en 1985 donde dirigió a la Real Sociedad en tres etapas, al Real Madrid en dos, al Deportivo de La Coruña y al Real Murcia

El galés, que fue técnico de su selección hasta en dos ocasiones, conquistó tres títulos en España: una Liga con el conjunto blanco, una Copa del Rey con el club donostiarra y una Supercopa con el Deportivo.

Antes de su etapa en los banquillos, brilló como jugador en el Liverpool, donde formó una histórica dupla ofensiva con Kevin Keegan y conquistó, entre otros títulos, dos Copas de Europa. También destacó en el Cardiff City y en el Swansea City donde inició su carrera como jugador-entrenador. EFE