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Sánchez ataca Abascal por desviar dinero a "su bolsillo": su bandera es un billete de 500

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Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por el desvío de dinero a su bolsillo denunciado por excompañeros, ironizando sobre que llegara a la política para regenerarla cuando "su patria y su bandera es un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse".

Sánchez ha sacado a colación estas denuncias de algunos de los que fueron compañeros de Abascal en su réplica al líder de Vox, que se ha ausentado tras agotar su turno en la sesión donde Sánchez comparece para dar explicaciones sobre la posición del Gobierno respecto de la guerra en Oriente Medio.

Se ha referido a las denuncias públicas que han hecho el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, el exportavoz del Congreso Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, y gracias a ellas -ha subrayado- se sabe que Abascal ha desviado 2,5 millones de euros de su fundación, Disenso, "a su bolsillo personal".

Es el que venía "a regenerar la vida democrática de nuestro país", ha ironizado el presidente para proponer a los diputados de su bancada que dejen de llamarse Vox "y pasen a llamarse Abascal S.L.".

"Con razón no está aquí, porque se le caería la cara de vergüenza, se pondría colorado", ha sostenido Sánchez que ha vuelto a plantear que si uno de los asesores de Abascal cobra 27.000 euros al mes, "cuánto cobra el asesorado".

Según Sánchez, las evidencias se acumulan y ponen de relieve que el líder de Vox no es un político sino un intermediario: "hemos pasado de la caja B de Bárcenas del PP a la caja A de Abascal en Vox".

También ha recordado en este sentido que su partido acumula tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas por donaciones irregulares, préstamos vinculados al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, "claramente pro Putin", además de reconocer -ha afirmado Sánchez- que el 80 % de la campaña de las europeas de 2014 "fue pagada con dinero iraní". EFE

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