Mariano García: "Deberé utilizar otra táctica porque quiero volver locos a los rivales"

Murcia, 25 mar (EFE).- El atleta murciano Mariano García, tres días después de conquistar el oro mundial de 1.500 metros en Polonia, llegó este miércoles a casa y, en la recepción que se le hizo en el Palacio de San Esteban, afirmó que "en 20 años" tuvo que "renunciar a muchas cosas" pero que "el esfuerzo tiene su recompensa" y mostró su deseo de brillar también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Esperamos que a la tercera sea la vencida", señaló antes de enviar un mensaje a sus rivales: "En las próximas carreras deberé utilizar otra táctica porque quiero volverlos locos".

El atleta de 28 años, hizo esas declaraciones junto al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y junto a parte de su familia durante un acto que igualmente contó con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma, Carmen María Conesa; el director general de Deportes, Francisco Sánchez; la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez; y miembros de la Federación de Atletismo de la Región (FAMU), con el presidente Antonio Jesús Bermúdez a la cabeza.

López Miras elogió al atleta fuentealamero, a quien le dio la bienvenida como el campeón que es, y se refirió a él con su apodo. "Ya está aquí La Moto de Cuevas de Reyllo y es un orgullo y una satisfacción, además de una gran alegría, abrir las puertas de este Palacio al mejor atleta del mundo en los 1.500 metros, alguien a quien imitar como deportista y como persona", comentó el jefe del Ejecutivo al tiempo que resaltó su "espíritu de superación y entusiasmo" y puso en valor que es un chico que "se siente orgulloso de sus raíces y de su gente".

A continuación tomó la palabra el protagonista. El flamante campeón del mundo en Torun y que antes también ganó el oro universal bajo techo y el título europeo al aire libre, ambos en 2022 y sobre 800 metros en Belgrado y en Múnich, respectivamente, acudió a la sede del Gobierno regional con la medalla ganada en Polonia y un peluche de la mascota de los campeonatos, el ganso Goosia.

"Doy las gracias por este recibimiento tras conseguir un título que recogí yo pero no es sólo mío pues detrás de esto hay un equipo de trabajo y también está la familia e igualmente suya es esta medalla", comenzó diciendo.

"Llevo 20 años en el atletismo y tuve que renunciar a muchas cosas pero el esfuerzo tiene su recompensa", apuntó al tiempo que admitió que "no hay que descuidarse porque por detrás vienen jóvenes apretando fuerte. Esto no es algo que se logre de un día para otro y ojalá que no sea la última vez que vengo a una recepción como esta", declaró.

Mariano se mostró "orgulloso por lo vivido en el podio al escuchar el himno de mi país y representar a Cuevas de Reyllo, a Fuente Álamo y a una Región que cuenta con otros grandes deportistas", señaló citando al tenista Carlos Alcaraz y al motociclista Pedro Acosta.

Además, aludió al hecho de ejercitarse en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos, cerca de su casa. "En esta instalación, donde hay una cámara hiperbárica, puedo entrenar muy bien a nivel del mar y no tengo que ir a hacerlo en altura en el CAR de Sierra Nevada, donde estoy como un hamster encerrado en una jaula porque hace frío y no puedo salir a la calle, a diferencia de lo que hago aquí, donde me puedo poner hasta moreno", dijo con su habitual sentido del humor.

Con respecto a lo que espera que le llegue en el futuro se refirió a la cita olímpica de Los Ángeles 2028 tras no haber podido participar en los de Tokio en 2021 por una inoportuna apendicitis ni en los de París 2024 al haber conseguido sólo un cuarto puesto en el Campeonato de España. "Esperamos que a la tercera sea la vencida y me prepararé para eso".

Tras su discurso fue preguntado por si este oro en la carrera de 1.500 metros, la prueba reina del mediofondo, supone más que los cetros mundial y continental que obtuvo en los 800 metros.

"Le doy mucho valor sobre todo por los problemas físicos que tuve durante los dos últimos años aunque también fue especial lo logrado anteriormente. Sí es cierto que ser campeón el "milqui" te da mucho reconocimiento y también por la forma en la que lo fui yendo en cabeza y acabar machacando a mis rivales", respondió y terminó con un mensaje precisamente para los atletas con los que pelea por los éxitos internacionales.

"En las próximas carreras deberé utilizar otra táctica porque quiero volverlos locos", dijo despertando la sonrisa de los presentes en San Esteban. EFE

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