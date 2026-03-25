Espana agencias

Mariano García: "Deberé utilizar otra táctica porque quiero volver locos a los rivales"

Guardar

Murcia, 25 mar (EFE).- El atleta murciano Mariano García, tres días después de conquistar el oro mundial de 1.500 metros en Polonia, llegó este miércoles a casa y, en la recepción que se le hizo en el Palacio de San Esteban, afirmó que "en 20 años" tuvo que "renunciar a muchas cosas" pero que "el esfuerzo tiene su recompensa" y mostró su deseo de brillar también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Esperamos que a la tercera sea la vencida", señaló antes de enviar un mensaje a sus rivales: "En las próximas carreras deberé utilizar otra táctica porque quiero volverlos locos".

El atleta de 28 años, hizo esas declaraciones junto al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y junto a parte de su familia durante un acto que igualmente contó con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma, Carmen María Conesa; el director general de Deportes, Francisco Sánchez; la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez; y miembros de la Federación de Atletismo de la Región (FAMU), con el presidente Antonio Jesús Bermúdez a la cabeza.

López Miras elogió al atleta fuentealamero, a quien le dio la bienvenida como el campeón que es, y se refirió a él con su apodo. "Ya está aquí La Moto de Cuevas de Reyllo y es un orgullo y una satisfacción, además de una gran alegría, abrir las puertas de este Palacio al mejor atleta del mundo en los 1.500 metros, alguien a quien imitar como deportista y como persona", comentó el jefe del Ejecutivo al tiempo que resaltó su "espíritu de superación y entusiasmo" y puso en valor que es un chico que "se siente orgulloso de sus raíces y de su gente".

A continuación tomó la palabra el protagonista. El flamante campeón del mundo en Torun y que antes también ganó el oro universal bajo techo y el título europeo al aire libre, ambos en 2022 y sobre 800 metros en Belgrado y en Múnich, respectivamente, acudió a la sede del Gobierno regional con la medalla ganada en Polonia y un peluche de la mascota de los campeonatos, el ganso Goosia.

"Doy las gracias por este recibimiento tras conseguir un título que recogí yo pero no es sólo mío pues detrás de esto hay un equipo de trabajo y también está la familia e igualmente suya es esta medalla", comenzó diciendo.

"Llevo 20 años en el atletismo y tuve que renunciar a muchas cosas pero el esfuerzo tiene su recompensa", apuntó al tiempo que admitió que "no hay que descuidarse porque por detrás vienen jóvenes apretando fuerte. Esto no es algo que se logre de un día para otro y ojalá que no sea la última vez que vengo a una recepción como esta", declaró.

Mariano se mostró "orgulloso por lo vivido en el podio al escuchar el himno de mi país y representar a Cuevas de Reyllo, a Fuente Álamo y a una Región que cuenta con otros grandes deportistas", señaló citando al tenista Carlos Alcaraz y al motociclista Pedro Acosta.

Además, aludió al hecho de ejercitarse en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos, cerca de su casa. "En esta instalación, donde hay una cámara hiperbárica, puedo entrenar muy bien a nivel del mar y no tengo que ir a hacerlo en altura en el CAR de Sierra Nevada, donde estoy como un hamster encerrado en una jaula porque hace frío y no puedo salir a la calle, a diferencia de lo que hago aquí, donde me puedo poner hasta moreno", dijo con su habitual sentido del humor.

Con respecto a lo que espera que le llegue en el futuro se refirió a la cita olímpica de Los Ángeles 2028 tras no haber podido participar en los de Tokio en 2021 por una inoportuna apendicitis ni en los de París 2024 al haber conseguido sólo un cuarto puesto en el Campeonato de España. "Esperamos que a la tercera sea la vencida y me prepararé para eso".

Tras su discurso fue preguntado por si este oro en la carrera de 1.500 metros, la prueba reina del mediofondo, supone más que los cetros mundial y continental que obtuvo en los 800 metros.

"Le doy mucho valor sobre todo por los problemas físicos que tuve durante los dos últimos años aunque también fue especial lo logrado anteriormente. Sí es cierto que ser campeón el "milqui" te da mucho reconocimiento y también por la forma en la que lo fui yendo en cabeza y acabar machacando a mis rivales", respondió y terminó con un mensaje precisamente para los atletas con los que pelea por los éxitos internacionales.

"En las próximas carreras deberé utilizar otra táctica porque quiero volverlos locos", dijo despertando la sonrisa de los presentes en San Esteban. EFE

Ij/og

Últimas Noticias

El juez Calama prorroga un mes la instrucción por posible blanqueo de aerolínea Plus Ultra

Infobae

Presidente Cámara de Comercio de Alicante defiende su inocencia en la investigación sobre los bonos comercio

Carlos Baño, principal representante de Facpyme, afirma que nunca ha obtenido beneficios personales ni remuneración durante su gestión en la entidad, y subraya que desconoce los cargos, debido al secreto judicial impuesto en el caso

Presidente Cámara de Comercio de

La comisión del Senado sobre el apagón pasa a conclusiones después de nueve meses

Infobae

Libros infantiles y sus autores en Libros (Teruel) para dinamizar la España vaciada

Infobae

Fiscalía recurre la sentencia del Karar para ajustar las multas impuestas y la pena de cárcel de uno de los condenados

El ministerio público solicita recalcular las sanciones económicas bajo parámetros legales y revisar la condena de prisión a uno de los sentenciados, alegando errores en los importes y la duración de la pena determinada por el tribunal

Fiscalía recurre la sentencia del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso responde a Claudia Sheinbaum

Ayuso responde a Claudia Sheinbaum tras tachar de “imperio” su visión sobre México: “No entiendo esa necesidad de dividirnos y de enfrentarlo todo”

La vía judicial urgente fracasa y Noelia Castillo recibirá la eutanasia mañana: el juzgado dice no ser competente para paralizarla

Aznar responde a Pedro Sánchez: le acusa de mentir con Irak y defiende que su Gobierno actuó “según la información disponible en 2003″

La Audiencia de Barcelona confirma la condena a un exconsejero delegado de Metropolitan por deslealtad y le obliga a indemnizar a la empresa con 203.095 euros

PP y Vox acercan posiciones en el programa en Extremadura para desbloquear el Gobierno de María Guardiola

ECONOMÍA

Las cuatro comunidades autónomas en

Las cuatro comunidades autónomas en las que sale gratis heredar hasta un millón de euros

Tener una plaza de garaje sube el precio de la vivienda en un 5,9%

Lagarde avisa de que el BCE podría subir tipos si la inflación se aleja del 2% por la guerra en Irán

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

DEPORTES

El hijo de Cristiano Ronaldo

El hijo de Cristiano Ronaldo se entrena con la cantera del Real Madrid: la temporada siguiente podría jugar en el juvenil

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar