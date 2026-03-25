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Detenidos los responsables de una asociación cannábica por venta de drogas en su club

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Alicante, 25 mar (EFE).- El presidente, la tesorera y la secretaria de una asociación cannábica de Alicante han sido detenidos, junto con otras tres personas, por presuntamente usar como punto de venta de sustancias estupefacientes un club privado de fumadores de la entidad, que ya fue objeto de una intervención policial en el año 2020.

La operación, de la que han informado este miércoles Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en un comunicado, ha sido desarrollada conjuntamente por ambos cuerpos a raíz de los datos recibidos sobre la actividad de este local, ubicado en una zona céntrica de la capital alicantina.

El trasiego constante de jóvenes que acudían a él y abandonaban el lugar de manera apresurada generaba "una alarma entre el vecindario", según las mismas fuentes.

El entramado se publicitaba a través de Internet para captar clientes, la mayoría turistas extranjeros que estaban de visita en la ciudad.

Los investigadores descubrieron también que la actividad solicitada no era la de un club privado de fumadores y que no estaba autorizado fumar en el interior del establecimiento. Además, según las indagaciones, cualquier persona podía comprar droga y llevársela sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación.

En el operativo se intervinieron 517 gramos de marihuana, 66 gramos de hachís, 75 cigarros de marihuana y 1.300 euros en efectivo.

También se localizó en el interior a varios clientes consumiendo sustancias estupefacientes, que fueron sancionados administrativamente.

Además de los tres miembros de la junta de gobierno de la asociación, entre los arrestados se encuentran un hombre que ejercía las labores de encargado, otro varón que desempeñaba funciones de dispensa de las sustancias estupefacientes y una mujer que controlaba el acceso al club.

A los seis detenidos se les imputan los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. EFE

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