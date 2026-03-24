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Feijóo pide a Sánchez "recapacitar" con la rebaja del IRPF en el decreto anticrisis y aplazar a abril su votación

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez "recapacitar" con el decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Irán con el objetivo de incluir medidas como la deflactación de la tarifa del IRPF. Además, ha apuntado a que la convalidación de esa norma, prevista para este jueves en el Pleno del Congreso, puede aplazarse.

"El Gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno", ha advertido Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Feijóo ha indicado que de las medidas que planteó su partido, el Gobierno ha "aceptado una", la relativa a rebajar el IVA de la energía, pero no ha aceptado "rebajar el impuesto de la renta a las personas físicas". Además, ha criticado las alusiones en el decreto al cierre de las centrales nucleares "cuando lo que hace toda Europa es mantener las centrales nucleares e incluso hacer otras centrales con pequeños reactores".

"TIENE TIEMPO PARA RECAPACITAR"

"Por lo tanto, yo espero que el Gobierno recapacite", ha afirmado Feijóo, que ha destacado que un español "está pagando de media 3.000 euros más en el impuesto a la renta" y, por tanto, debería "actualizar" la tarifa del IRPF porque los alimentos "han subido un 42%" y la "vivienda un 53%".

Según Feijóo, el Ejecutivo tiene "tiempo para recapacitar" porque hay "un mes por delante para negociar eso", que no tiene por qué someterse a votación este jueves. "Yo lo que planteo es que el Gobierno recapacite. Y nosotros haremos lo que consideremos oportuno en el caso de que nos obliguen a votar el jueves", ha señalado, sin desvelar cuál será el sentido de voto del Grupo Popular en ese caso.

El líder del Partido Popular ha explicado que el objetivo de su partido al plantear una rebaja del IRPF --que incluyó en el paquete de medidas que presentó el pasado 9 de marzo-- es dar a los españoles "un poco de cancha para llegar a fin de mes".

"Si un ciudadano paga 3.000 euros más en el impuesto a la renta en el 25 de lo que pagaba en el 18 y ahora todo está subiendo y va a subir más, lo lógico es que se use esa rebaja", ha resaltado, para recordar que el PP ha planteado esa deflactación de la tarifa del IRPF "todos los años, porque antes se adecuaba la tarifa del IRPF a la inflación y ahora no se ha adecuado".

CRITICA EL "ESPERPÉNTICO" CONSEJO DE MINISTROS

Además, Feijóo ha calificado de "esperpéntico" el Consejo de Ministros del pasado viernes en el que se anunciaron estos decretos, tras el plante de Sumar durante dos horas. A su entender, acredita "la falta de autoridad del presidente y el infantilismo ministerial de Sumar". "Si un ministro no entra en el Consejo de Ministros, presidido por el presidente del Gobierno, no puede entrar nunca más y está cesado en ese instante", ha enfatizado.

El presidente del PP cree que la posición de Sumar responde a sus resultados electorales y al haberse dado cuenta de que el presidente del Gobierno quiere "absorberles". "Es evidente que la estrategia de Sánchez es abandonar la socialdemocracia y convertirse en un partido radical de izquierdas y absorber el voto de Podemos y de Sumar para amortiguar la situación", ha añadido.

Feijóo ha cargando contra la actuación del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz estos años. "Los señores de Sumar han aceptado todo, como la mayor corrupción en la historia democrática de un país, que es la que estamos viviendo", ha manifestado.

LEGISLATURA SIN NINGÚN PRESUPUESTO: "ESO ES ILEGAL"

Feijóo ha recriminado a Sánchez que ahora se escude en la guerra de Irán para no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha resaltado que en Ucrania se han aprobado las cuentas pese a su situación de guerra.

A su entender, puede que se acabe la legislatura "sin ningún presupuesto" y eso "es ilegal". "Y por tanto, cuando un país vive en una ilegalidad, no puede aceptar lecciones de moralidad del presidente que vive en esa ilegalidad", ha aseverado.

A un día de que el jefe del Ejecutivo comparezca ante el Pleno del Congreso para informar sobre el Consejo Europeo y la situación en Irán, Feijóo ha criticado que recurrir a 'No a la guerra' retrata su "cinismo".

"Utiliza la buena fe de la inmensa mayoría del pueblo español que estamos en contra de la guerra para decir que no tiene presupuestos por la guerra, guerra que ha empezado hace tres semanas. Es que este tipo de cinismos hay que mostrarse en contra. Y aquel que se calla es un cómplice de estos cinismos", ha advertido.

"EL 'NO A LA GUERRA' DEL PP ES CLARO"

Además, Feijóo ha dicho que "no hay ningún colega de los 27 que conforme a la Unión Europea que se haya mostrado favorable a la guerra". "Lo que no ha hecho ningún colega, y Sánchez sí lo ha hecho, es una confrontación con la administración norteamericana y una confrontación con los aliados".

El presidente del PP ha afirmado que a su partido no le interesan "los amingos" de Sánchez. "El 'no a la guerra' del Partido Popular, es claro, pero yo no quiero que me feliciten Hamás o Hezbolá. Yo no quiero, no sé si es verdad o no, lo he leído, que en los misiles se ponga las gracias al señor Sánchez. Yo no necesito esos amigos", ha finalizado.

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