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Carmen Maura: "Santiago Segura es listísimo y me encanta su éxito, igual que el de Pedro"

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Madrid, 23 mar (EFE).- Carmen Maura, a punto de estrenar 'Calle Málaga', asegura que Santiago Segura le causa "verdadera admiración", aunque 'Torrente, presidente' no sea su "tipo de película", al igual que le alegran los éxitos de 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar. "Es fenomenal porque creo que el cine español está dando un subidón", ha dicho a EFE.

En declaraciones a EFE por el estreno el 1 de abril de la película dirigida por la marroquí Maryan Touzani, en la que interpreta a una mujer madura que se niega a perder la libertad con la que vive en Tánger, Maura se muestra "bastante tranquila" sobre su funcionamiento en cines "porque además hay mucha competencia en este momento".

"Imagínate, está 'Torrente', que es invencible, y luego está la película de Pedro, que también va mucha gente a verla", subraya Maura, que aún no ha visto ninguna de las dos, pero cree que 'Calle Málaga' es distinta a ambas y "más asequible".

La actriz, nacida en Madrid en 1945, cree que verá "un trocito" de la película de Segura porque no es su tipo de cine, confiesa. "Pero me causa verdadera admiración lo que consigue este hombre y me cae de puta madre, o sea, me parece listísimo", ha afirmado.

"Me cae fenomenal y me encanta que tenga ese éxito que tiene porque va a batir todos los récords de taquilla posibles", ha remarcado, al tiempo que recordaba que un día se lo encontró en el cine con su hija actriz "que es graciosísima".

Maura ha hecho hincapié en las "películas maravillosas" del cine español de los últimos Goya -ha citado 'Los domingos' y 'La cena'- y se ha declarado "muy orgullosa del cine español", que ha dado "un cambio tan grande", ha expresado, desde que ella comenzó su carrera.

"Antes en el extranjero no nos hacían ni puto caso y ahora no tenemos nada que envidiar", ha resumido Maura.

El fenómeno de 'Torrente, presidente', que ha superado los dos millones de espectadores en diez días y ha acumulado 16 millones de recaudación, unido al buen estreno de 'Amarga Navidad', que ha recaudado más de 700.000 euros en su primer fin de semana y casi 100.000 espectadores, ha disparado los datos de taquilla en España. EFE

(foto)(vídeo)

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