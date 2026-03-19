Celta y Friburgo se citan con la historia; el Nottinghan Forest sobrevive en los penaltis

Madrid, 19 mar (EFE).- El Celta alcanzó su techo en una competición europea tras eliminar al Olympique Lyon (0-2) en los octavos de final de la Liga Europa y se enfrentará al Friburgo, que accedió a esa ronda por primera vez en un torneo continental tras golear al Genk (5-1) en una noche en la que el Nottingham Forest acarició la tragedia y eliminó al Midtjylland en los penaltis.

El Celta alcanzó por cuarta vez en su historia su techo en una competición europea, los cuartos de final. El Marsella en 1999, el Lens en 2000 y el Barcelona en 2001 frenaron en la Copa de la UEFA la progresión de un club que después de eliminar este jueves al Lyon, tendrá la oportunidad de hacer historia en la siguiente ronda: si elimina al Friburgo, accederá por primera vez a las semifinales.

Fue Javi Rueda quien agitó la eliminatoria en el Parc Olympique Lyonnais. El 1-1 de ida era un resultado peligroso, pero el Celta firmó un gran partido para acabar con uno de los favoritos. Javi Rueda se encargó de agitar al equipo de Claudio Giráldez. Primero, provocó un penalti aparentemente claro de Tagliafico que el árbitro no pitó.

Después, recibió una fea entrada de Niakhaté que dejó al Lyon con un hombre menos en el minuto 20. Y, finalmente, en la segunda parte, con el Celta volcado a por la victoria, abrió el camino hacia la clasificación tras rematar un centro desde el costado izquierdo de Hugo Álvarez. Fue el premio para un equipo que fue mejor y que sentenció en el tiempo añadido con el gol de Jutglà. El Lyon hincó la rodilla, Endrick jugó y fue sustituido sin influencia alguna en el partido el Celta estará en los cuartos de final.

El Friburgo, derrotado en el choque de ida por el Genk (1-0), se enfrentó a la misión de remontar la eliminatoria para alcanzar por primera vez en su historia los cuartos de final de una competición europea. Su límite era los octavos de final de la Liga Europa de las temporadas 2022/23 y 2023/24 y sus verdugos fueron el Juventus y el West Ham.

Parecía que el Genk iba a ser de nuevo otro muro para los hombres dirigidos por Julian Schuster, pero el conjunto belga sólo consiguió aguantar 45 minutos. En la primera parte, el Friburgo se adelantó en dos ocasiones por medio de Ginter, que abrió el marcador con un certero cabezazo, y de Igor Matanovic, que remató a placer un pase del mismo Ginter. Antes del descanso, Smets igualó de nuevo la eliminatoria y el contador se puso de nuevo a cero.

El descanso sentó mucho mejor al equipo de Schuster, que se desató en la segunda parte y acabó con la incertidumbre. Grifo, Suzuki y Eggestein cerraron la goleada y el Friburgo se cruzará con el Celta en los cuartos de final.

Al borde del descenso en la Premier League, el Nottingham Forest se asomó al abismo y sobrevivió en los penaltis ante el Midtjylland, que puso contra las cuerdas al conjunto inglés y sucumbió con los fallos de todos sus lanzadores tras el 1-2 del encuentro: Gue-Sung mandó su disparo al palo, el de Simir lo partó Ortega y Chilufya no atinó entre los tres palos. Gibbs-White, Sangaré y Neco Williams no fallaron, y el cuadro inglés estará en los cuartos de final.

Antes, el equipo dirigido por Vitor Pereira, completó un buen partido sin premio. Tenía que remontar el 0-1 de la prórroga y acarició el éxito en los 90 minutos. Fue mejor durante casi todo el encuentro y llegó a colocarse 0-2 en el marcador con un cabezazo del argentino Nicolás Domínguez y con un golazo de Yates desde fuera del área. Erlic, antes del final, equilibró la balanza, la prórroga no resolvió nada y el desacierto del Midtjylland en los penaltis impulsó al Forest hacia la siguiente ronda. EFE